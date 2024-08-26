Чи чекати тривалих відключень світла в Україні після атаки РФ — відповідь аналітика
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи чекати тривалих відключень світла в Україні після атаки РФ — відповідь аналітика

Енергетики
Джерело:  РБК Україна

За словами директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, масштабна атака злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні зранку 26 серпня не створює ризиків для тривалих відключень світла протягом найближчих місяців. 

Головні тези:

  • Масштабна атака РФ на енергооб'єкти в Україні не призведе до тривалих відключень світла в найближчі місяці.
  • Енергетики мають досвід в управлінні ситуаціями подібного роду і швидко ліквідовують пошкодження на об'єктах.
  • Ранкова атака РФ не вплине на плани з постачання електроенергії споживачам в Україні у вересні-жовтні.
  • Аналіз наслідків атаки оцінить стан енергосистеми та допоможе підготуватися до оптимальних дій у майбутньому.
  • Укренерго зазначає, що до кінця жовтня не планувались тривалі відключення світла в умовах, коли атаки РФ не має.

Яка ситуація зі світлом буде в Україні після останньої атаки РФ

Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірні години, - зазначає Рябцев.

За його словами, руйнування, спричинені внаслідок останньої атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні не можуть призвести до зупинки роботи енергосистеми.

Ці пошкодження буде ліквідовано і пошкоджене обладнання запрацює найближчими днями. Енергетики знають, що робити в таких випадках. Це не перші удари по енергетичних об'єктах. З огляду на наявність досвіду в енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були, в основному, превентивними, - пояснив аналітик.

Аналітик не прогнозує тривалих відключень світла в Україні
Енергетики

Рябцев зазначив, що екстрені відключення світла необхідні, аби знизити рівень пошкоджень, оскільки робота пошкоджених об’єктів створює ризик аварій.

Одна справа, якщо прилітає в трансформатор під напругою, і зовсім інша - якщо він у цей час не працює, - підкреслив експерт.

Що кажуть в “Укренерго” стосовно наслідків ранкової атаки РФ

За словами радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, наразі ще зарано казати, як саме масована ранкова атака РФ по енергосистемі вплине на ситуацію із відключеннями світла протягом найближчих місяців.

Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення, - зазначив Бойко.

Він підкреслив, що в умовах відсутності атак російських окупантів на енергооб’єкти, в Україні до кінця жовтня не планувались тривалі відключення світла.

Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими, - пояснив Бойко.

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