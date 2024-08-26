За словами директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, масштабна атака злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні зранку 26 серпня не створює ризиків для тривалих відключень світла протягом найближчих місяців.
Головні тези:
- Масштабна атака РФ на енергооб'єкти в Україні не призведе до тривалих відключень світла в найближчі місяці.
- Енергетики мають досвід в управлінні ситуаціями подібного роду і швидко ліквідовують пошкодження на об'єктах.
- Ранкова атака РФ не вплине на плани з постачання електроенергії споживачам в Україні у вересні-жовтні.
- Аналіз наслідків атаки оцінить стан енергосистеми та допоможе підготуватися до оптимальних дій у майбутньому.
- Укренерго зазначає, що до кінця жовтня не планувались тривалі відключення світла в умовах, коли атаки РФ не має.
Яка ситуація зі світлом буде в Україні після останньої атаки РФ
За його словами, руйнування, спричинені внаслідок останньої атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні не можуть призвести до зупинки роботи енергосистеми.
Рябцев зазначив, що екстрені відключення світла необхідні, аби знизити рівень пошкоджень, оскільки робота пошкоджених об’єктів створює ризик аварій.
Що кажуть в “Укренерго” стосовно наслідків ранкової атаки РФ
За словами радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, наразі ще зарано казати, як саме масована ранкова атака РФ по енергосистемі вплине на ситуацію із відключеннями світла протягом найближчих місяців.
Він підкреслив, що в умовах відсутності атак російських окупантів на енергооб’єкти, в Україні до кінця жовтня не планувались тривалі відключення світла.
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