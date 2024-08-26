По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, масштабная атака преступной армии РФ по энергообъектам в Украине утром 26 августа не создает риска для длительных отключений света в ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Масштабная атака РФ по энергообъектам в Украине не создает риска для длительных отключений света в ближайшие месяцы.
- Энергетики обладают опытом в управлении ситуациями подобного рода и быстро ликвидируют повреждения на объектах.
- Утренняя атака РФ не повлияет на планы по снабжению электроэнергией потребителям в Украине в сентябре-октябре.
- Ситуация со светом в Украине после атаки РФ прогнозируется стабильной, с возможностью единичных отключений в вечерние часы.
- Эксперты уверены в способности энергосистемы быстро восстановить работоспособность после атаки РФ и не прогнозируют длительных отключений света.
Какая ситуация со светом будет в Украине после последней атаки РФ
По его словам, разрушения, вызванные в результате последней атаки армии РФ по энергообъектам в Украине, не могут привести к остановке работы энергосистемы.
Рябцев отметил, что экстренные отключения света необходимы для снижения уровня повреждений, поскольку работа поврежденных объектов создает риск аварий.
Что говорят в "Укрэнерго" относительно последствий утренней атаки РФ
По словам советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, пока еще рано говорить, как именно массированная утренняя атака РФ по энергосистеме повлияет на ситуацию с отключениями света в ближайшие месяцы.
Он подчеркнул, что в условиях отсутствия атак российских окупантов на энергообъекты, в Украине до конца октября не планировались длительные отключения света.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-