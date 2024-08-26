По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, масштабная атака преступной армии РФ по энергообъектам в Украине утром 26 августа не создает риска для длительных отключений света в ближайшие месяцы.

Какая ситуация со светом будет в Украине после последней атаки РФ

Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после возобновления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечерние часы, отмечает Рябцев. Поделиться

По его словам, разрушения, вызванные в результате последней атаки армии РФ по энергообъектам в Украине, не могут привести к остановке работы энергосистемы.

Эти повреждения будут ликвидированы и поврежденное оборудование заработает в ближайшие дни. Энергетики знают, что делать в этих случаях. Это не первые удары по энергетическим объектам. Учитывая наличие опыта у энергетиков, сейчас все работы производятся по определенным методикам. И даже те отключения, которые происходили в Украине, были в основном превентивными, - объяснил аналитик. Поделиться

Энергетики

Рябцев отметил, что экстренные отключения света необходимы для снижения уровня повреждений, поскольку работа поврежденных объектов создает риск аварий.

Одно дело, если прилетает в трансформатор под напряжением, и совсем другое – если он в это время не работает, – подчеркнул эксперт. Поделиться

Что говорят в "Укрэнерго" относительно последствий утренней атаки РФ

По словам советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, пока еще рано говорить, как именно массированная утренняя атака РФ по энергосистеме повлияет на ситуацию с отключениями света в ближайшие месяцы.

Пока сложно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению, - отметил Бойко . Поделиться

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия атак российских окупантов на энергообъекты, в Украине до конца октября не планировались длительные отключения света.