Ждать ли длительных отключений света в Украине после атаки РФ — ответ аналитика
Категория
Экономика
Дата публикации

Ждать ли длительных отключений света в Украине после атаки РФ — ответ аналитика

Энергетики
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Источник:  РБК Украина

По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, масштабная атака преступной армии РФ по энергообъектам в Украине утром 26 августа не создает риска для длительных отключений света в ближайшие месяцы.

Главные тезисы

  • Масштабная атака РФ по энергообъектам в Украине не создает риска для длительных отключений света в ближайшие месяцы.
  • Энергетики обладают опытом в управлении ситуациями подобного рода и быстро ликвидируют повреждения на объектах.
  • Утренняя атака РФ не повлияет на планы по снабжению электроэнергией потребителям в Украине в сентябре-октябре.
  • Ситуация со светом в Украине после атаки РФ прогнозируется стабильной, с возможностью единичных отключений в вечерние часы.
  • Эксперты уверены в способности энергосистемы быстро восстановить работоспособность после атаки РФ и не прогнозируют длительных отключений света.

Какая ситуация со светом будет в Украине после последней атаки РФ

Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после возобновления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечерние часы, отмечает Рябцев.

По его словам, разрушения, вызванные в результате последней атаки армии РФ по энергообъектам в Украине, не могут привести к остановке работы энергосистемы.

Эти повреждения будут ликвидированы и поврежденное оборудование заработает в ближайшие дни. Энергетики знают, что делать в этих случаях. Это не первые удары по энергетическим объектам. Учитывая наличие опыта у энергетиков, сейчас все работы производятся по определенным методикам. И даже те отключения, которые происходили в Украине, были в основном превентивными, - объяснил аналитик.

Аналитик не прогнозирует длительные отключения света в Украине.
Энергетики

Рябцев отметил, что экстренные отключения света необходимы для снижения уровня повреждений, поскольку работа поврежденных объектов создает риск аварий.

Одно дело, если прилетает в трансформатор под напряжением, и совсем другое – если он в это время не работает, – подчеркнул эксперт.

Что говорят в "Укрэнерго" относительно последствий утренней атаки РФ

По словам советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, пока еще рано говорить, как именно массированная утренняя атака РФ по энергосистеме повлияет на ситуацию с отключениями света в ближайшие месяцы.

Пока сложно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению, - отметил Бойко .

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия атак российских окупантов на энергообъекты, в Украине до конца октября не планировались длительные отключения света.

Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме, - пояснил Бойко.

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