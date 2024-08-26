В центральных областях Украины начали действовать графики отключений света

В ряде регионов Украины после введения аварийных отключений света в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ ввели почасовые графики.

Что известно о графиках отключения света в ряде регионов Украины

По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в течение 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в соответствии с указанием "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

11:00-12:00 5 и 6 очереди

12:00-13:00 5 и 6 очереди

13:00-14:00 1 и 2 очереди

14:00-15:00 1 и 2 очереди

15:00-16:00 3 и 4 очереди

16:00-17:00 3 и 4 очереди

17:00-18:00 5 и 6 очереди

18:00-19:00 5 и 6 очереди

19:00-20:00 1 и 2 очереди

20:00-21:00 1 и 2 очереди

21:00-22:00 3 и 4 очереди

22:00-23:00 3 и 4 очереди

23:00-24:00 5 и 6 очереди

По информации руководителя Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находилось почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.

С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. Сейчас задействуются три очереди графиков почасовых отключений, — добавил Чаус. Поделиться

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу пострадали пять человек, один человек погиб.

В результате отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отсутствует водоснабжение.

Что говорят в "Укрэнерго"

По информации советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, утром преступная армия РФ комбинированно атаковала ракетами и дронами ряд регионов Украины.

Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая — из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.