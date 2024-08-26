В центральных областях Украины начали действовать графики отключений света

В ряде регионов Украины после введения аварийных отключений света в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ ввели почасовые графики.
Главные тезисы
- Графики отключений света в ряде регионов Украины введены после массированной ракетной атаки армии РФ.
- Местные чиновники и представители Укрэнерго организуют почасовое распределение отключения электроэнергии для эффективного управления энергообеспечением.
- Луцк пострадал от агрессии РФ, есть пострадавшие и жертвы среди местных жителей, проблемы с водоснабжением из-за отсутствия электричества.
- Руководители областных органов власти информируют о графиках отключений света, цель которых - обеспечить безопасность жителей и стабильность энергосистем.
- Украинцы остались без электричества из-за ударов по критической инфраструктуре страны, вызванных российскими атаками.
Что известно о графиках отключения света в ряде регионов Украины
По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в течение 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в соответствии с указанием "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы без света:
11:00-12:00 5 и 6 очереди
12:00-13:00 5 и 6 очереди
13:00-14:00 1 и 2 очереди
14:00-15:00 1 и 2 очереди
15:00-16:00 3 и 4 очереди
16:00-17:00 3 и 4 очереди
17:00-18:00 5 и 6 очереди
18:00-19:00 5 и 6 очереди
19:00-20:00 1 и 2 очереди
20:00-21:00 1 и 2 очереди
21:00-22:00 3 и 4 очереди
22:00-23:00 3 и 4 очереди
23:00-24:00 5 и 6 очереди
По информации руководителя Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находилось почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу пострадали пять человек, один человек погиб.
В результате отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отсутствует водоснабжение.
Что говорят в "Укрэнерго"
По информации советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, утром преступная армия РФ комбинированно атаковала ракетами и дронами ряд регионов Украины.
Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая — из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.
Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.
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