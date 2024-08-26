В центральных областях Украины начали действовать графики отключений света
Категория
Украина
Дата публикации

В центральных областях Украины начали действовать графики отключений света

Энергетики
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Источник:  online.ua

В ряде регионов Украины после введения аварийных отключений света в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ ввели почасовые графики.

Главные тезисы

  • Графики отключений света в ряде регионов Украины введены после массированной ракетной атаки армии РФ.
  • Местные чиновники и представители Укрэнерго организуют почасовое распределение отключения электроэнергии для эффективного управления энергообеспечением.
  •  Луцк пострадал от агрессии РФ, есть пострадавшие и жертвы среди местных жителей, проблемы с водоснабжением из-за отсутствия электричества.
  • Руководители областных органов власти информируют о графиках отключений света, цель которых - обеспечить безопасность жителей и стабильность энергосистем.
  • Украинцы остались без электричества из-за ударов по критической инфраструктуре страны, вызванных российскими атаками.

Что известно о графиках отключения света в ряде регионов Украины

По информации руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в течение 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

  • 1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

  • 2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

  • 3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

  • 4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

  • 5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

  • 6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в соответствии с указанием "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

  • 11:00-12:00 5 и 6 очереди

  • 12:00-13:00 5 и 6 очереди

  • 13:00-14:00 1 и 2 очереди

  • 14:00-15:00 1 и 2 очереди

  • 15:00-16:00 3 и 4 очереди

  • 16:00-17:00 3 и 4 очереди

  • 17:00-18:00 5 и 6 очереди

  • 18:00-19:00 5 и 6 очереди

  • 19:00-20:00 1 и 2 очереди

  • 20:00-21:00 1 и 2 очереди

  • 21:00-22:00 3 и 4 очереди

  • 22:00-23:00 3 и 4 очереди

  • 23:00-24:00 5 и 6 очереди

По информации руководителя Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находилось почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.

С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. Сейчас задействуются три очереди графиков почасовых отключений, — добавил Чаус.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ по городу пострадали пять человек, один человек погиб.

В результате отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отсутствует водоснабжение.

Что говорят в "Укрэнерго"

По информации советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, утром преступная армия РФ комбинированно атаковала ракетами и дронами ряд регионов Украины.

Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая — из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.

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