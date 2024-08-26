У низці регіонів України після запровадження аварійних відключень світла внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ ввели погодинні графіки.

Що відомо про графіки відключень світла у низці регіонів України

За інформацією керівника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, протягом 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

1 черга: 12-14, 16-18, 20-22

2 черга: 12-14, 16-18, 20-22

3 черга: 12-14, 16-18, 20-22

4 черга: 14-16, 18-20, 22-23

5 черга: 14-16, 18-20, 22-23

6 черга: 14-16, 18-20, 22-23

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що відповідно до вказівки “Укренерго”, у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Години без світла:

11:00-12:00 5 та 6 черги

12:00-13:00 5 та 6 черги

13:00-14:00 1 та 2 черги

14:00-15:00 1 та 2 черги

15:00-16:00 3 та 4 черги

16:00-17:00 3 та 4 черги

17:00-18:00 5 та 6 черги

18:00-19:00 5 та 6 черги

19:00-20:00 1 та 2 черги

20:00-21:00 1 та 2 черги

21:00-22:00 3 та 4 черги

22:00-23:00 3 та 4 черги

23:00-24:00 5 та 6 черги

За інформацією керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, до 11:00 без електропостачання в Чернігівській області перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень.

З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень, - додав Чаус. Поширити

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту постраждали п’ятеро людей, одна людина загинула.

Внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька відсутнє водопостачання.

Що кажуть в “Укренерго”

За інформацією радника прем’єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойко, зранку злочинна армія РФ комбіновано атакувала ракетами та дронами низку регіонів України.

Як повідомив Бойко, певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

Також зазначається, що інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.