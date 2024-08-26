У Рівному вагітні та породіллі ховаються у бомбосховищі пологового під час атаки РФ — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Рівному вагітні та породіллі ховаються у бомбосховищі пологового під час атаки РФ — фото

У Рівному вагітні та породіллі ховаються у бомбосховищі пологового під час атаки РФ — фото
Джерело:  Суспільне

Армія РФ масовано атакувала Україну 26 серпня. У Рівному вагітних та породіль евакуювали до укриття в пологовому.

Головні тези:

  • Під час масової атаки РФ у Рівному вагітних та породіль евакуювали до укриття в пологовому будинку.
  • Знеструмлені населені пункти в Рівненському районі внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури.
  • Сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі без жертв.
  • У зв'язку з проблемами живлення подача водопостачання у Рівному тимчасово здійснюється з пониженим тиском.
  • Енергетики та комунальні служби Рівного максимально стараються ліквідувати наслідки атак і відновити водопостачання якомога швидше.

Жінки з дітьми ховаються від ракетної атаки РФ в бомбосховищі пологового

Як зазначається, в укриття в пологовому будинку у Рівному під час повітряної тривоги евакуювали вагітних, породіль, а також лікарів та медперсонал.

Також зʼявилися відео, як люди ховаються від ракетної атаки у київському метро.

На Рівненщині удару РФ зазнав об'єкт критичної інфраструктури

На Рівненщині зранку 26 серпня під час масового обстрілу удару зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки, знеструмлені населені пункти в Рівненському районі. Попередньо без травмованих та загиблих.

У житловому будинку пошкодило вікна. Без людських жертв. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Крім того, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо — теж без жертв, — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Також у Рівному через проблеми з живленням, тимчасово подача водопостачання відбуватиметься з пониженим тиском, повідомили у Рівнеоблводоканал.

Енергетики та працівники всіх комунальних служб докладають максимум зусиль для швидкого ліквідування наслідків. Наші спеціалісти зроблять усе, щоб якомога швидше відновити водопостачання.

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Категорія
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