У Рівному вагітні та породіллі ховаються у бомбосховищі пологового під час атаки РФ — фото

Армія РФ масовано атакувала Україну 26 серпня. У Рівному вагітних та породіль евакуювали до укриття в пологовому.

Жінки з дітьми ховаються від ракетної атаки РФ в бомбосховищі пологового

Як зазначається, в укриття в пологовому будинку у Рівному під час повітряної тривоги евакуювали вагітних, породіль, а також лікарів та медперсонал.

Також зʼявилися відео, як люди ховаються від ракетної атаки у київському метро.

На Рівненщині удару РФ зазнав об'єкт критичної інфраструктури

На Рівненщині зранку 26 серпня під час масового обстрілу удару зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки, знеструмлені населені пункти в Рівненському районі. Попередньо без травмованих та загиблих.

У житловому будинку пошкодило вікна. Без людських жертв. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Крім того, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо — теж без жертв, — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Поширити

Також у Рівному через проблеми з живленням, тимчасово подача водопостачання відбуватиметься з пониженим тиском, повідомили у Рівнеоблводоканал.