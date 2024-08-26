У Рівному вагітні та породіллі ховаються у бомбосховищі пологового під час атаки РФ — фото

Армія РФ масовано атакувала Україну 26 серпня. У Рівному вагітних та породіль евакуювали до укриття в пологовому.
Головні тези:
- Під час масової атаки РФ у Рівному вагітних та породіль евакуювали до укриття в пологовому будинку.
- Знеструмлені населені пункти в Рівненському районі внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури.
- Сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі без жертв.
- У зв'язку з проблемами живлення подача водопостачання у Рівному тимчасово здійснюється з пониженим тиском.
- Енергетики та комунальні служби Рівного максимально стараються ліквідувати наслідки атак і відновити водопостачання якомога швидше.
Жінки з дітьми ховаються від ракетної атаки РФ в бомбосховищі пологового
Як зазначається, в укриття в пологовому будинку у Рівному під час повітряної тривоги евакуювали вагітних, породіль, а також лікарів та медперсонал.
Також зʼявилися відео, як люди ховаються від ракетної атаки у київському метро.
На Рівненщині удару РФ зазнав об'єкт критичної інфраструктури
На Рівненщині зранку 26 серпня під час масового обстрілу удару зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.
Внаслідок атаки, знеструмлені населені пункти в Рівненському районі. Попередньо без травмованих та загиблих.
Також у Рівному через проблеми з живленням, тимчасово подача водопостачання відбуватиметься з пониженим тиском, повідомили у Рівнеоблводоканал.
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