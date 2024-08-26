В Ровно беременные и роженицы прячутся в родословном бомбоубежище во время атаки РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Ровно беременные и роженицы прячутся в родословном бомбоубежище во время атаки РФ — фото

В Ровно беременные и роженицы прячутся в родословном бомбоубежище во время атаки РФ — фото
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Источник:  Суспільне

Армия РФ массированно атаковала Украину 26 августа. В Ровно беременных и рожениц эвакуировали к укрытию в роддоме.

Главные тезисы

  • Беременные и роженицы в Ровно были эвакуированы к укрытию в роддоме во время атаки РФ.
  • Удары РФ повлекли за собой обесточение населенных пунктов в Ровенской области, но без человеческих жертв.
  • Силы ПВО успешно сбили воздушные цели, минимизируя угрозу для мирного населения.
  • Проблемы с питанием и водоснабжением в Ровно требуют быстрой ликвидации последствий атак.
  • Коммунальные службы и энергетики активно работают над восстановлением водоснабжения и энергетической инфраструктуры в Ровенской области.

Женщины с детьми прячутся от ракетной атаки РФ в бомбоубежище

Как отмечается, в укрытие в роддоме в Ровно во время воздушной тревоги эвакуировали беременных, рожениц, а также врачей и медперсонал.

Также появились видео, как люди прячутся от ракетной атаки в киевском метро.

В Ровенской области удар РФ потерпел объект критической инфраструктуры

В Ровенской области утром 26 августа во время массового обстрела удар потерпел объект энергетической инфраструктуры.

В результате атаки, обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Предварительно без травмированных и погибших.

В жилом доме повредило окна. Без человеческих жертв. Обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара. Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ровенском районе. Предварительно тоже без жертв, сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Также в Ровно из-за проблем с питанием, временно подача водоснабжения будет происходить с пониженным давлением, сообщили в Ровнооблводоканал.

Энергетики и работники всех коммунальных служб прилагают максимум усилий по быстрому ликвидированию последствий. Наши специалисты сделают все, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение.

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