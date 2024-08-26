В Ровно беременные и роженицы прячутся в родословном бомбоубежище во время атаки РФ — фото

Армия РФ массированно атаковала Украину 26 августа. В Ровно беременных и рожениц эвакуировали к укрытию в роддоме.
Главные тезисы
- Беременные и роженицы в Ровно были эвакуированы к укрытию в роддоме во время атаки РФ.
- Удары РФ повлекли за собой обесточение населенных пунктов в Ровенской области, но без человеческих жертв.
- Силы ПВО успешно сбили воздушные цели, минимизируя угрозу для мирного населения.
- Проблемы с питанием и водоснабжением в Ровно требуют быстрой ликвидации последствий атак.
- Коммунальные службы и энергетики активно работают над восстановлением водоснабжения и энергетической инфраструктуры в Ровенской области.
Женщины с детьми прячутся от ракетной атаки РФ в бомбоубежище
Как отмечается, в укрытие в роддоме в Ровно во время воздушной тревоги эвакуировали беременных, рожениц, а также врачей и медперсонал.
Также появились видео, как люди прячутся от ракетной атаки в киевском метро.
В Ровенской области удар РФ потерпел объект критической инфраструктуры
В Ровенской области утром 26 августа во время массового обстрела удар потерпел объект энергетической инфраструктуры.
В результате атаки, обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Предварительно без травмированных и погибших.
Также в Ровно из-за проблем с питанием, временно подача водоснабжения будет происходить с пониженным давлением, сообщили в Ровнооблводоканал.
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