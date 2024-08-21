Укрэнерго изменило графики отключения света в Украине 21 августа

В Украине 21 августа графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса раньше.
Главные тезисы
- Графики отключения электроэнергии в Украине 21 августа сокращены на полчаса: с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
- Облэнерго будут применять одну очередь отключений с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00, и две очереди с 18:00 до 22:00.
- Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
- Укрэнергопланируют отменить отключение электроэнергии с начала следующей недели, при отсутствии чрезвычайных обстоятельств.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 августа
Как сообщили в "Укрэнерго" 21 августа с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.
В период с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 21 августа графики отключения электроэнергии будут действовать с 16:00.
В "Укрэнерго" обещают отменить отключение света со следующей недели
Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.
Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.
По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине и планируется введение в работу дополнительных энергоблоков.
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