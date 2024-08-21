Укрэнерго изменило графики отключения света в Украине 21 августа

В Украине 21 августа графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса раньше.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 августа

Как сообщили в "Укрэнерго" 21 августа с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

В период с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 21 августа графики отключения электроэнергии будут действовать с 16:00.

В "Укрэнерго" обещают отменить отключение света со следующей недели

Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.

Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.

Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений, — отметил руководитель правления "Укрэнерго". Поделиться

По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине и планируется введение в работу дополнительных энергоблоков.