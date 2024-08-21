Укрэнерго изменило графики отключения света в Украине 21 августа
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго изменило графики отключения света в Украине 21 августа

Укрэнерго изменило графики отключения света в Украине 21 августа
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В Украине 21 августа графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса раньше.

Главные тезисы

  • Графики отключения электроэнергии в Украине 21 августа сокращены на полчаса: с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
  • Облэнерго будут применять одну очередь отключений с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00, и две очереди с 18:00 до 22:00.
  • Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.
  • Укрэнергопланируют отменить отключение электроэнергии с начала следующей недели, при отсутствии чрезвычайных обстоятельств.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 21 августа

Как сообщили в "Укрэнерго" 21 августа с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

В период с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 21 августа графики отключения электроэнергии будут действовать с 16:00.

В "Укрэнерго" обещают отменить отключение света со следующей недели

Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, со следующей недели в Украине снова прекратят отключать свет.

Кудрицкий объяснил, что пока в Украине будет сохраняться жаркая погода, будут определенные часы с дефицитом энергомощности.

Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений, — отметил руководитель правления "Укрэнерго".

По его словам, в конце недели ожидается определенное падение температуры воздуха в Украине и планируется введение в работу дополнительных энергоблоков.

Это позволит нам компенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений, убежден Кудрицкий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Укрэнерго предупредили об очередном фейке по отключению света
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Отключение света в августе. Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии
Владимир Кудрицкий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?