Укренерго змінило графіки відключення світла в Україні 21 серпня

В Україні 21 серпня графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години раніше.
Головні тези:
- З 21 серпня графіки відключення електроенергії в Україні вступають в силу на пів години раніше.
- У вказаний день з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 – дві черги відключень одночасно.
- Керівництво Укренерго обіцяє скасувати відключення світла з наступного тижня, за умови відсутності надзвичайних обставин.
- Очікується падіння температури повітря в Україні та введення в роботу додаткових енергоблоків, що дозволить компенсувати дефіцит енергії.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 21 серпня
Як повідомили в “Укренерго” 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.
В період з 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що 21 серпня графіки відключення електроенергії будуть діяти з 16:00.
В "Укренерго" обіцяють скасувати відключення світла з наступного тижня
Керівник правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що за відсутності надзвичайних обставин, з наступного тижня в Україні знов припинять відключати світло.
Кудрицький пояснив, що поки в Україні зберігатиметься спекотна погода, будуть певні години з дефіцитом енергопотужності.
За його словами, наприкінці тижня очікується певне падіння температури повітря в Україні, а також планується введення в роботу додаткових енергоблоків.
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