Укренерго змінило графіки відключення світла в Україні 21 серпня

В Україні 21 серпня графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години раніше.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 21 серпня

Як повідомили в “Укренерго” 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

В період з 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 21 серпня графіки відключення електроенергії будуть діяти з 16:00.

В "Укренерго" обіцяють скасувати відключення світла з наступного тижня

Керівник правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що за відсутності надзвичайних обставин, з наступного тижня в Україні знов припинять відключати світло.

Кудрицький пояснив, що поки в Україні зберігатиметься спекотна погода, будуть певні години з дефіцитом енергопотужності.

Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень, — зазначив керівник правління “Укренерго”. Поширити

За його словами, наприкінці тижня очікується певне падіння температури повітря в Україні, а також планується введення в роботу додаткових енергоблоків.