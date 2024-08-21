Укренерго змінило графіки відключення світла в Україні 21 серпня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго змінило графіки відключення світла в Україні 21 серпня

Укренерго змінило графіки відключення світла в Україні 21 серпня
Джерело:  Укренерго

В Україні 21 серпня графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години раніше.

Головні тези:

  • З 21 серпня графіки відключення електроенергії в Україні вступають в силу на пів години раніше.
  • У вказаний день з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 – дві черги відключень одночасно.
  • Керівництво Укренерго обіцяє скасувати відключення світла з наступного тижня, за умови відсутності надзвичайних обставин.
  • Очікується падіння температури повітря в Україні та введення в роботу додаткових енергоблоків, що дозволить компенсувати дефіцит енергії.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 21 серпня

Як повідомили в “Укренерго” 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

В період з 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 21 серпня графіки відключення електроенергії будуть діяти з 16:00.

В "Укренерго" обіцяють скасувати відключення світла з наступного тижня

Керівник правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що за відсутності надзвичайних обставин, з наступного тижня в Україні знов припинять відключати світло. 

Кудрицький пояснив, що поки в Україні зберігатиметься спекотна погода, будуть певні години з дефіцитом енергопотужності.

Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень, — зазначив керівник правління “Укренерго”.

За його словами, наприкінці тижня очікується певне падіння температури повітря в Україні, а також планується введення в роботу додаткових енергоблоків.

Це дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень, — переконаний Кудрицький.

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