По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость", преступная армия РФ впервые атаковала распределительные электросети в Украине кассетными боеприпасами.
Главные тезисы
- Российская армия впервые атаковала энергообъекты в Украине кассетными боеприпасами, нанеся минимальные повреждения.
- Меры защиты энергообъектов включают три уровня фортификаций, в том числе дорогостоящие экспериментальные проекты.
- После вторжения РФ в 2022 году укрытия для энергообъектов стали приоритетом для защиты от террористических обстрелов.
- Одним из уровней защиты является закрытие объектов габионами, строительство укрытий для трансформаторов и огромные сооружения экспериментального проекта.
- Вопрос экономической целесообразности постройки дорогостоящих уровней фортификаций остается под вопросом.
Что известно об особенностях последней массированной атаки РФ по энергобъектам в Украине
По его словам, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные ушибы.
Что известно о реализации проекта по защите энергообъектов
Шмигаль подчеркнул, что в 2022 году после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ было принято решение о реализации трех уровней фортификаций по защите объектов энергетики от террористических обстрелов РФ.
Премьер отметил, что один из уровней защиты является экспериментальным и дорогостоящим.
Глава правительства пояснил, что первый уровень защиты предполагал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.
Второй уровень включал в себя строительство больших железобетонных укрытий для трансформаторов и других объектов.
По словам Шмыгаля, большинство укрытий уже построены.
Также он рассказал и о третьем уровне фортификаций, оказавшемся экспериментальным проектом. Это огромные постройки, которые должны были бы накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.
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