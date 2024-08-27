По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость", преступная армия РФ впервые атаковала распределительные электросети в Украине кассетными боеприпасами.

Что известно об особенностях последней массированной атаки РФ по энергобъектам в Украине

Вчера, кстати, прошли первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет, - отметил Шмигаль. Поделиться

По его словам, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные ушибы.

Мы с десятков ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования, подчеркнул руководитель правительства. Поделиться

Что известно о реализации проекта по защите энергообъектов

Шмигаль подчеркнул, что в 2022 году после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ было принято решение о реализации трех уровней фортификаций по защите объектов энергетики от террористических обстрелов РФ.

Премьер отметил, что один из уровней защиты является экспериментальным и дорогостоящим.

Глава правительства пояснил, что первый уровень защиты предполагал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.

Второй уровень включал в себя строительство больших железобетонных укрытий для трансформаторов и других объектов.

По словам Шмыгаля, большинство укрытий уже построены.

Также он рассказал и о третьем уровне фортификаций, оказавшемся экспериментальным проектом. Это огромные постройки, которые должны были бы накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.