РФ впервые атаковала энергообъекты в Украине кассетными боеприпасами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ впервые атаковала энергообъекты в Украине кассетными боеприпасами

Энергообъект
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Источник:  online.ua

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость", преступная армия РФ впервые атаковала распределительные электросети  в Украине кассетными боеприпасами. 

Главные тезисы

  • Российская армия впервые атаковала энергообъекты в Украине кассетными боеприпасами, нанеся минимальные повреждения.
  • Меры защиты энергообъектов включают три уровня фортификаций, в том числе дорогостоящие экспериментальные проекты.
  • После вторжения РФ в 2022 году укрытия для энергообъектов стали приоритетом для защиты от террористических обстрелов.
  • Одним из уровней защиты является закрытие объектов габионами, строительство укрытий для трансформаторов и огромные сооружения экспериментального проекта.
  • Вопрос экономической целесообразности постройки дорогостоящих уровней фортификаций остается под вопросом.

Что известно об особенностях последней массированной атаки РФ по энергобъектам в Украине

Вчера, кстати, прошли первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет, - отметил Шмигаль.

По его словам, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные ушибы.

Мы с десятков ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования, подчеркнул руководитель правительства.

Что известно о реализации проекта по защите энергообъектов

Шмигаль подчеркнул, что в 2022 году после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ было принято решение о реализации трех уровней фортификаций по защите объектов энергетики от террористических обстрелов РФ.

Премьер отметил, что один из уровней защиты является экспериментальным и дорогостоящим.

Глава правительства пояснил, что первый уровень защиты предполагал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.

Второй уровень включал в себя строительство больших железобетонных укрытий для трансформаторов и других объектов.

По словам Шмыгаля, большинство укрытий уже построены.

Также он рассказал и о третьем уровне фортификаций, оказавшемся экспериментальным проектом. Это огромные постройки, которые должны были бы накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.

Они чрезвычайно дорогие. До сих пор не ясна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен, - отметил Шмигаль.

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