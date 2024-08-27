США передали Україні передові РЕБ для винищувачів F-16 раніше, ніж іншим країнам-членам НАТО.

Україна раніше за країни НАТО отримала від США передові РЕБ для F-16

За інформацією пресслужби підрозділу Повітряних сил США, який займався модернізацією винищувачів F-16 для України, вони співпрацювали з колегами з Данії та Норвегії для підтримки передачі F-16 Україні.

У підрозділі зазначили, що РЕБ для українських F-16 вимагали перепрограмування для ефективної протидії системам окупаційної армії РФ.

Підкреслюється, що це була доволі складна робота, адже вона проводилась із системами обладнання, які не перебувають на озброєнні американських військових.

Українські F-16

Важливу роль мали і строки, які були прив'язані до дати передачі винищувачів Україні.

У підрозділі додали, що Повітряні сили США і надалі будуть отримувати від України інформацію щодо використання нового РЕБ у реальному бою.

Надалі це дозволить вносити оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.

Що відомо про новітні РЕБ на українських F-16

Під час презентації перших українських F-16 на них було помічено контейнер ECIPS/CJS, розробником якого є італійська компанія Leonardo та датська Terma.

Зазвичай у таких контейнерах знаходиться цифрова станція РЕБ, яка призначена для створення перешкод для РЛС зенітних комплексів та літаків.