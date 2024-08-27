США передали Україні передові РЕБ для винищувачів F-16 раніше, ніж іншим країнам-членам НАТО.
Головні тези:
- Україна першою отримала передові РЕБ для F-16 від США раніше, ніж інші країни-члени НАТО.
- РЕБ для українських F-16 вимагали перепрограмування для ефективної протидії системам окупаційної армії РФ.
- У перших українських F-16 помічено новітній контейнер ECIPS/CJS, який розроблений італійською компанією Leonardo та датською Terma.
- Співпраця зі спеціалістами з Данії та Норвегії дозволила забезпечити передачу передових РЕБ для українських винищувачів.
- Повітряні сили США отримуватимуть від України інформацію щодо використання нових РЕБ на F-16, що сприятиме покращенню систем у країні, а також для інших членів НАТО.
Україна раніше за країни НАТО отримала від США передові РЕБ для F-16
За інформацією пресслужби підрозділу Повітряних сил США, який займався модернізацією винищувачів F-16 для України, вони співпрацювали з колегами з Данії та Норвегії для підтримки передачі F-16 Україні.
У підрозділі зазначили, що РЕБ для українських F-16 вимагали перепрограмування для ефективної протидії системам окупаційної армії РФ.
Підкреслюється, що це була доволі складна робота, адже вона проводилась із системами обладнання, які не перебувають на озброєнні американських військових.
Важливу роль мали і строки, які були прив'язані до дати передачі винищувачів Україні.
У підрозділі додали, що Повітряні сили США і надалі будуть отримувати від України інформацію щодо використання нового РЕБ у реальному бою.
Надалі це дозволить вносити оновлення у роботу систем, при цьому не лише для України, а й США та інших членів НАТО.
Що відомо про новітні РЕБ на українських F-16
Під час презентації перших українських F-16 на них було помічено контейнер ECIPS/CJS, розробником якого є італійська компанія Leonardo та датська Terma.
Зазвичай у таких контейнерах знаходиться цифрова станція РЕБ, яка призначена для створення перешкод для РЛС зенітних комплексів та літаків.
ECIPS/CJS є новітньою розробкою і станом на 2021 рік він проходив випробування. Саме тому їх наявність на переданих Україні винищувачах є неочікуваним.
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