Удар России по гостинице в Кривом Роге — количество погибших возросло

По состоянию на вечер 27 августа известно уже о трех погибших гражданских в результате удара российских захватчиков по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Российские захватчики нанесли удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге.
- Согласно последним данным, погибли по меньшей мере три человека.
- В результате атаки РФ по городу были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и десятки автомобилей.
Атака РФ на Кривой Рог — последние подробности
О ситуации в городе и области, а также разборе завалов рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, враг ударил по гостинице "Аврора", где находилось немало людей.
Стоит также отметить, что российские захватчики в этот раз нанесли удар по гражданским баллистикой.
Кроме того, Лысак добавил, что в Кривом Роге в результате атаки России были повреждены 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей.
Что известно о ситуации в области
Также под удар врага 27 августа попала Никопольщина.
Как сообщает Сергей Лысак, в Марганецкой общине погиб один гражданский.
По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина.
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