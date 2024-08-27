Удар России по гостинице в Кривом Роге — количество погибших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по гостинице в Кривом Роге — количество погибших возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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По состоянию на вечер 27 августа известно уже о трех погибших гражданских в результате удара российских захватчиков по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Российские захватчики нанесли удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге.
  • Согласно последним данным, погибли по меньшей мере три человека.
  • В результате атаки РФ по городу были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и десятки автомобилей.

Атака РФ на Кривой Рог — последние подробности

О ситуации в городе и области, а также разборе завалов рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг ударил по гостинице "Аврора", где находилось немало людей.

Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, — написал Лысак.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Стоит также отметить, что российские захватчики в этот раз нанесли удар по гражданским баллистикой.

Кроме того, Лысак добавил, что в Кривом Роге в результате атаки России были повреждены 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей.

Что известно о ситуации в области

Также под удар врага 27 августа попала Никопольщина.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Как сообщает Сергей Лысак, в Марганецкой общине погиб один гражданский.

По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

В Мировской, Покровской и Красногригоревской общинах и Никополе повреждена инфраструктура, админздание и музей. А еще 2 дома, линии электропередач и газопровод. Но, к счастью, без жертв и пострадавших. В общей сложности район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били «Градами» и тяжелой артиллерией. Целили также беспилотниками.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

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