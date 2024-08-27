Удар Росії по готелю у Кривому Розі — зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по готелю у Кривому Розі — зросла кількість загиблих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Кривий Ріг
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Станом на вечір 27 серпня відомо уже про трьох загиблих цивільних внаслідок удару російських загарбників по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Головні тези:

  • Російські загарбники завдали удару по готелю “Аврора” у Кривому Розі.
  • Згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє людей.
  • У результаті атаки РФ по місту були пошкоджені 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та десятки автомобілів.

Атака РФ на Кривий Ріг — останні подробиці

Про ситуацію у місті та області, а також розбір завалів розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його слова, ворог вдарив по готелю “Аврора”, де знаходилося чимало людей.

Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, — написав Лисак.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.

Окрім того, Лисак додав, що у Кривому Розі в результаті атаки Росії були пошкоджені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок та близько двох десятків авто.

Що відомо про ситуацію на Дніпропетровщині

Також під удар ворога 27 серпня потрапила Нікопольщина.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Як повідомляє Сергій Лисак, у Марганецькій громаді загинув один цивільний.

За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих. Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

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