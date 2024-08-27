Удар Росії по готелю у Кривому Розі — зросла кількість загиблих

Станом на вечір 27 серпня відомо уже про трьох загиблих цивільних внаслідок удару російських загарбників по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Головні тези:
- Російські загарбники завдали удару по готелю “Аврора” у Кривому Розі.
- Згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє людей.
- У результаті атаки РФ по місту були пошкоджені 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та десятки автомобілів.
Атака РФ на Кривий Ріг — останні подробиці
Про ситуацію у місті та області, а також розбір завалів розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його слова, ворог вдарив по готелю “Аврора”, де знаходилося чимало людей.
Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.
Окрім того, Лисак додав, що у Кривому Розі в результаті атаки Росії були пошкоджені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок та близько двох десятків авто.
Що відомо про ситуацію на Дніпропетровщині
Також під удар ворога 27 серпня потрапила Нікопольщина.
Як повідомляє Сергій Лисак, у Марганецькій громаді загинув один цивільний.
За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.
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