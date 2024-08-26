Масований удар РФ по Україні призвів до загибелі сімох та поранення 47 людей

В Україні внаслідок масованої повітряної атаки російських військ 26 серпня загинули семеро людей. Ще 47 громадян дістали травми та поранення, серед них — четверо дітей.

Атака РФ по Україні 26 серпня: 7 загиблих, 47 поранених

Загалом внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. Поширити

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Постраждалі після атаки РФ у Луцьку

У ДСНС поінформували, що станом на цей час роботи після масованого удару завершені на всіх локаціях.

Зокрема завершений і розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку в Луцьку.

Рятувальники за день ліквідували 22 пожежі, врятували двох людей.

Усього до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені були близько 740 працівників ДСНС і 176 одиниць техніки.

Росія атакувала ракетами Одещину

Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик.

Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога. Поширити

Рятувальник на Одещині

Також внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії.