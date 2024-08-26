Масований удар РФ по Україні призвів до загибелі сімох та поранення 47 людей

В Україні внаслідок масованої повітряної атаки російських військ 26 серпня загинули семеро людей. Ще 47 громадян дістали травми та поранення, серед них — четверо дітей.
Головні тези:
- Масований удар Росії по Україні 26 серпня призвів до загибелі 7 осіб та поранення 47 людей, включаючи 4 дітей.
- Рятувальники ДСНС вже ліквідували наслідки атаки по локаціях, залучено близько 740 працівників та 176 одиниць техніки.
- Правоохоронці фіксують злочини Російської Федерації проти цивільного населення України.
Атака РФ по Україні 26 серпня: 7 загиблих, 47 поранених
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС поінформували, що станом на цей час роботи після масованого удару завершені на всіх локаціях.
Зокрема завершений і розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку в Луцьку.
Рятувальники за день ліквідували 22 пожежі, врятували двох людей.
Усього до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені були близько 740 працівників ДСНС і 176 одиниць техніки.
Росія атакувала ракетами Одещину
Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик.
Також внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії.
Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення, — зазначив Олег Кіпер.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-