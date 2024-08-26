Масований удар РФ по Україні призвів до загибелі сімох та поранення 47 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Масований удар РФ по Україні призвів до загибелі сімох та поранення 47 людей

ДСНС України
Одещина

В Україні внаслідок масованої повітряної атаки російських військ 26 серпня загинули семеро людей. Ще 47 громадян дістали травми та поранення, серед них — четверо дітей.

Головні тези:

  • Масований удар Росії по Україні 26 серпня призвів до загибелі 7 осіб та поранення 47 людей, включаючи 4 дітей.
  • Рятувальники ДСНС вже ліквідували наслідки атаки по локаціях, залучено близько 740 працівників та 176 одиниць техніки.
  • Правоохоронці фіксують злочини Російської Федерації проти цивільного населення України.

Атака РФ по Україні 26 серпня: 7 загиблих, 47 поранених

Загалом внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Постраждалі після атаки РФ у Луцьку

У ДСНС поінформували, що станом на цей час роботи після масованого удару завершені на всіх локаціях.

Зокрема завершений і розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку в Луцьку.

Рятувальники за день ліквідували 22 пожежі, врятували двох людей.

Усього до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені були близько 740 працівників ДСНС і 176 одиниць техніки.

Росія атакувала ракетами Одещину

Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик.

Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога. 

Рятувальник на Одещині

Також внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії.

Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення, — зазначив Олег Кіпер.

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