Массированный удар РФ по Украине привел к гибели семерых и ранению 47 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный удар РФ по Украине привел к гибели семерых и ранению 47 человек

ДСНС Украины
Пожар
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В Украине в результате массированной воздушной атаки российских войск 26 августа погибли семь человек. Еще 47 граждан получили травмы и ранения, среди них четверо детей.

Главные тезисы

  • Массированная воздушная атака российских войск по Украине 26 августа привела к гибели 7 человек и ранению 47, включая 4 детей.
  • Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия атаки по локациям, задействовано около 740 работников и 176 единиц техники.
  • Правоохранители фиксируют преступления Российской Федерации против гражданского населения Украины.

Атака РФ по Украине 26 августа: 7 погибших, 47 раненых

Всего в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие после атаки РФ в Луцке

В ГСЧС проинформировали, что по состоянию на данный момент работы после массированного удара завершены на всех локациях.

В частности, завершен и разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.

Спасатели за день ликвидировали 22 пожара, спасли двух человек.

Всего к ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены около 740 работников ГСЧС и 176 единиц техники.

Россия атаковала ракетами Одещину

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Спасатель в Одесской области

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.

Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, — отметил Олег Кипер.

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