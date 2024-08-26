Массированный удар РФ по Украине привел к гибели семерых и ранению 47 человек

В Украине в результате массированной воздушной атаки российских войск 26 августа погибли семь человек. Еще 47 граждан получили травмы и ранения, среди них четверо детей.
Главные тезисы
- Массированная воздушная атака российских войск по Украине 26 августа привела к гибели 7 человек и ранению 47, включая 4 детей.
- Спасатели ГСЧС ликвидировали последствия атаки по локациям, задействовано около 740 работников и 176 единиц техники.
- Правоохранители фиксируют преступления Российской Федерации против гражданского населения Украины.
Атака РФ по Украине 26 августа: 7 погибших, 47 раненых
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС проинформировали, что по состоянию на данный момент работы после массированного удара завершены на всех локациях.
В частности, завершен и разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.
Спасатели за день ликвидировали 22 пожара, спасли двух человек.
Всего к ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены около 740 работников ГСЧС и 176 единиц техники.
Россия атаковала ракетами Одещину
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.
Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.
Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, — отметил Олег Кипер.
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