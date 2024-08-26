Массированный удар РФ по Украине привел к гибели семерых и ранению 47 человек

В Украине в результате массированной воздушной атаки российских войск 26 августа погибли семь человек. Еще 47 граждан получили травмы и ранения, среди них четверо детей.

Атака РФ по Украине 26 августа: 7 погибших, 47 раненых

Всего в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р. Поделиться

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие после атаки РФ в Луцке

В ГСЧС проинформировали, что по состоянию на данный момент работы после массированного удара завершены на всех локациях.

В частности, завершен и разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.

Спасатели за день ликвидировали 22 пожара, спасли двух человек.

Всего к ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены около 740 работников ГСЧС и 176 единиц техники.

Россия атаковала ракетами Одещину

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью российских террористов была энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Поделиться

Спасатель в Одесской области

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.