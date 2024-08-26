Удар РФ по готелю в Краматорську. Кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по готелю в Краматорську. Кількість постраждалих збільшилася

Готель
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ 25 серпня по готелю в Краматорську Донецької області зросла до восьми осіб.

Головні тези:

  • Збільшення кількості постраждалих від ракетного удару РФ по готелю у Краматорську.
  • Серед постраждалих є журналісти іноземного медіа, співробітник готелю та місцеві жителі.
  • Український фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей також тяжко поранений.
  • Розпочате провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни відповідно до Кримінального кодексу України.

У готелі Краматорська постраждало 8 осіб

Встановлено, що поранення дістали п’ятеро журналістів іноземного медіа, співробітник готелю, а також дві місцеві жительки, котрі перебували у своїх оселях.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Також у прокуратурі нагадали, що вчора рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло загиблого громадянина Великої Британії.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Іде досудове розслідування.

У Краматорську постраждав український фотожурналіст Любиш-Кірдей

Унаслідок ракетного удару РФ у ніч на 25 серпня по Краматорську тяжкі поранення отримав український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей.

Український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей

Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

Тяжкі поранення наслідок влучення російської ракети в краматорський готель отримав відомий український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей.

Як зауважила дружина фотожурналіста Марія Семенченко, зараз Іван перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі.

Він зараз не в свідомості. Ним опікуються найкращі лікарі, роблять все можливе і неможливе. Я теж поряд з ним. Редакція Reuters покриває всі наші потреби тут, ми постійно на зв’язку з Івановими колегами та керівництвом. Мене підхопили і буквально ведуть за руку. Я вдячна.

Що відомо про наслідки атаки Росії на Краматорськ

25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст Раян Еванс.

Про нову жертву російського удару повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого, — написав він.

Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю дістали труп громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.

Окрім того, наголошується, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.

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