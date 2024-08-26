Удар РФ по готелю в Краматорську. Кількість постраждалих збільшилася

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ 25 серпня по готелю в Краматорську Донецької області зросла до восьми осіб.
Головні тези:
- Збільшення кількості постраждалих від ракетного удару РФ по готелю у Краматорську.
- Серед постраждалих є журналісти іноземного медіа, співробітник готелю та місцеві жителі.
- Український фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей також тяжко поранений.
- Розпочате провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни відповідно до Кримінального кодексу України.
У готелі Краматорська постраждало 8 осіб
Встановлено, що поранення дістали п’ятеро журналістів іноземного медіа, співробітник готелю, а також дві місцеві жительки, котрі перебували у своїх оселях.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкова травма та струс головного мозку.
Також у прокуратурі нагадали, що вчора рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло загиблого громадянина Великої Британії.
У Краматорську постраждав український фотожурналіст Любиш-Кірдей
Унаслідок ракетного удару РФ у ніч на 25 серпня по Краматорську тяжкі поранення отримав український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей.
Про це повідомила Національна спілка журналістів України.
Як зауважила дружина фотожурналіста Марія Семенченко, зараз Іван перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі.
Він зараз не в свідомості. Ним опікуються найкращі лікарі, роблять все можливе і неможливе. Я теж поряд з ним. Редакція Reuters покриває всі наші потреби тут, ми постійно на зв’язку з Івановими колегами та керівництвом. Мене підхопили і буквально ведуть за руку. Я вдячна.
Що відомо про наслідки атаки Росії на Краматорськ
25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст Раян Еванс.
Про нову жертву російського удару повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю дістали труп громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.
Окрім того, наголошується, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.
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