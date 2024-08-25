Армія РФ вбила британського журналіста у Краматорську

25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст.

Що відомо про наслідки атаки Росії на Краматорськ

Про нову жертву російського удару повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого, — написав він. Поширити

Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратура, з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю дістали труп громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.

Окрім того, наголошується, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.

Фото: відкриті джерела

Як уже згадувалося раніше, вчора вночі російські окупанти завдали удару “Іскандером” по готелю в Краматорську.

Крім того, вже сьогодні зранку росіяни вбили 1 людину в Українську Селидівської громади і поранили 1 людину в Лозовому Лиманської громади.

Вкотре наголошую: всі цивільні мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України! — заявив глава Донецької ОДА Вадим Філашкін. Поширити

Армія РФ знову атакувала Сумську область

25 серпня ворог знову завдав ураду по Свеській громаді Шосткинського району Сумщини: пошкоджено багатоквартирний будинок.

За попередніми даними, є загиблі та поранені.

Як повідомляє місцева влада, загалом було зафіксовано три вибухи.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 85 вибухів.