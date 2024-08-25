Армія РФ вбила британського журналіста у Краматорську

25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст.
Головні тези:
- Внаслідок ракетної атаки з боку Російської Федерації поранено шестеро людей, у тому числі 4 журналістів.
- Окрім того, під удар ворога знову потрапила Сумська області.
- За попередніми даними, на Сумщині також є жертви.
Що відомо про наслідки атаки Росії на Краматорськ
Про нову жертву російського удару повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратура, з-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю дістали труп громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку РФ.
Окрім того, наголошується, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.
Як уже згадувалося раніше, вчора вночі російські окупанти завдали удару “Іскандером” по готелю в Краматорську.
Крім того, вже сьогодні зранку росіяни вбили 1 людину в Українську Селидівської громади і поранили 1 людину в Лозовому Лиманської громади.
Армія РФ знову атакувала Сумську область
25 серпня ворог знову завдав ураду по Свеській громаді Шосткинського району Сумщини: пошкоджено багатоквартирний будинок.
За попередніми даними, є загиблі та поранені.
Як повідомляє місцева влада, загалом було зафіксовано три вибухи.
Окрім того, повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 85 вибухів.
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