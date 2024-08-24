За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, зранку 24 серпня злочинна армія РФ завдала удару по лівобережній частині Костянтинівки, що призвело до загибелі щонайменше трьох місцевих жителів і поранення ще двох осіб.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Костянтинівку

Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку — влучили по Лівобережжю, - наголосив Філашкін. Поширити

На місці удару працюють всі відповідні служби.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по інших регіонах України

За інформацією представників МВС України, на Херсонщині через обстріли злочинної армії РФ загинув правоохоронець та ще 11 людей отримали поранення.

Військові РФ атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони.

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень.

Військові РФ атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони.

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень.

При цьому, за інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у Херсоні внаслідок обстрілу окупаційної армії РФ постраждала 1,5-річна дитина.

Прокудін зазначив, що поранене немовля госпіталізували. Хлопчик отримав вибухову травму та поранення руки.

Представники обласної прокуратури Сумської області повідомили, що зранку 24 серпня злочинна армія РФ скинула вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль, який їхав по трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ.

Внаслідок ворожої атаки загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

Окрім цього поліція Сумської області повідомила, що вночі російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.