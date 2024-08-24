По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, утром 24 августа преступная армия РФ нанесла удар по левобережной части Константиновки, что привело к гибели не менее трех местных жителей и ранению еще двух человек.
Главные тезисы
- В результате удара РФ по Константиновке погибли не менее трех местных жителей и ранены еще два человека.
- В Херсонской области погиб правоохранитель, 11 человек получили ранения после обстрелов российских военных.
- Армия РФ атаковала Сумскую область, повредив множество объектов и ранив гражданские лица.
- Международное сотрудничество и осуждение агрессии РФ необходимы для защиты мирного населения в Украине.
- Агрессивные действия российской армии требуют принятия мер со стороны международного сообщества и широкого освещения проблемы.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Константиновку
На месте ушиба работают все соответствующие службы.
Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам Украины
По информации представителей МВД Украины, в Херсонской области из-за обстрелов преступной армии РФ погиб правоохранитель и еще 11 человек получили ранения.
Военные РФ атаковали с беспилотника служебный автомобиль полиции. В результате прямого попадания погиб 38-летний работник Управления полиции охраны.
Во время эвакуации тела погибшего враг повторно атаковал уже служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего автомобиль получил механические повреждения.
Военные РФ атаковали с беспилотника служебный автомобиль полиции. В результате прямого попадания погиб 38-летний работник Управления полиции охраны.
Во время эвакуации тела погибшего враг повторно атаковал уже служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего автомобиль получил механические повреждения.
При этом, по информации руководителя Херсонской ОВ Александра Прокудина, в Херсоне в результате обстрела оккупационной армии РФ пострадал 1,5-летний ребенок.
Прокудин отметил, что раненого младенца госпитализировали. Мальчик получил взрывную травму и ранение руки.
Представители областной прокуратуры Сумской области сообщили, что утром 24 августа преступная армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль, ехавший по трассе Кипти-Глухов-Бачевск.
В результате вражеской атаки погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя жена.
Кроме того, полиция Сумской области сообщила, что ночью российские оккупанты атаковали Сумскую область по разным видам вооружения. В результате обстрелов пострадали гражданские.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-