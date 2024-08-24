По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, утром 24 августа преступная армия РФ нанесла удар по левобережной части Константиновки, что привело к гибели не менее трех местных жителей и ранению еще двух человек.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Константиновку

По меньшей мере, 3 человека погибли и 2 ранены — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром — попали по Левобережью, - подчеркнул Филашкин. Поделиться

На месте ушиба работают все соответствующие службы.

Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам Украины

По информации представителей МВД Украины, в Херсонской области из-за обстрелов преступной армии РФ погиб правоохранитель и еще 11 человек получили ранения.

Военные РФ атаковали с беспилотника служебный автомобиль полиции. В результате прямого попадания погиб 38-летний работник Управления полиции охраны.

Во время эвакуации тела погибшего враг повторно атаковал уже служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего автомобиль получил механические повреждения.

Военные РФ атаковали с беспилотника служебный автомобиль полиции. В результате прямого попадания погиб 38-летний работник Управления полиции охраны.

Во время эвакуации тела погибшего враг повторно атаковал уже служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего автомобиль получил механические повреждения.

При этом, по информации руководителя Херсонской ОВ Александра Прокудина, в Херсоне в результате обстрела оккупационной армии РФ пострадал 1,5-летний ребенок.

Прокудин отметил, что раненого младенца госпитализировали. Мальчик получил взрывную травму и ранение руки.

Представители областной прокуратуры Сумской области сообщили, что утром 24 августа преступная армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль, ехавший по трассе Кипти-Глухов-Бачевск.

В результате вражеской атаки погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя жена.

Кроме того, полиция Сумской области сообщила, что ночью российские оккупанты атаковали Сумскую область по разным видам вооружения. В результате обстрелов пострадали гражданские.