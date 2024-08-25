Армия РФ убила британского журналиста в Краматорске

25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске - погиб британский журналист.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки со стороны Российской Федерации ранены шесть человек, в том числе 4 журналиста.
- Кроме того, под удар врага снова попала Сумская область.
- По предварительным данным, в Сумской области также есть жертвы.
Что известно о последствиях атаки России на Краматорск
О новой жертве российского удара сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенного в Краматорске здания отеля достали труп гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны РФ.
Кроме того, указано, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.
Как уже упоминалось ранее, вчера ночью российские оккупанты нанесли удар "Искандером" по гостинице в Краматорске.
Кроме того, сегодня утром россияне убили 1 человека в Украинской Селидовской общине и ранили 1 человека в Лозовом Лиманской общине.
Армия РФ снова атаковала Сумскую область
25 августа враг снова нанес удар по Свеской общине Шосткинского района Сумщины: поврежден многоквартирный дом.
По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Как сообщают местные власти, всего было зафиксировано три взрыва.
Кроме того, сообщается, что ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 85 взрывов.
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