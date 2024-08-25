Армия РФ убила британского журналиста в Краматорске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Армия РФ убила британского журналиста в Краматорске

Краматорск
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Источник:  online.ua

25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске - погиб британский журналист.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки со стороны Российской Федерации ранены шесть человек, в том числе 4 журналиста.
  • Кроме того, под удар врага снова попала Сумская область.
  • По предварительным данным, в Сумской области также есть жертвы.

Что известно о последствиях атаки России на Краматорск

О новой жертве российского удара сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

Спасатели обнаружили под завалами тело погибшего, — написал он.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенного в Краматорске здания отеля достали труп гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны РФ.

Кроме того, указано, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.

Фото: открытые источники

Как уже упоминалось ранее, вчера ночью российские оккупанты нанесли удар "Искандером" по гостинице в Краматорске.

Кроме того, сегодня утром россияне убили 1 человека в Украинской Селидовской общине и ранили 1 человека в Лозовом Лиманской общине.

Еще раз подчеркиваю: все гражданские должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины! — заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Армия РФ снова атаковала Сумскую область

25 августа враг снова нанес удар по Свеской общине Шосткинского района Сумщины: поврежден многоквартирный дом.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Как сообщают местные власти, всего было зафиксировано три взрыва.

Поврежден многоквартирный дом. На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 85 взрывов.

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