Армія РФ обстріляла готель у Краматорську. Поранені іноземні журналісти
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла готель у Краматорську. Поранені іноземні журналісти

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ обстріляла готель у Краматорську. Поранені іноземні журналісти
Read in English

Військові РФ вдарили по Краматорську Донецької області 25 серпня. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.

Головні тези:

  • Військові РФ обстріляли готель у Краматорську, поранені журналісти з України, США та Великобританії.
  • Атака, ймовірно, була здійснена балістичною ракетою 'Іскандер-М', що призвело до серйозних травм журналістів.
  • Українські влади та рятувальники здійснюють роботу на місці подій для допомоги постраждалим та розбирання завалів.
  • Міністерство закордонних справ України засуджує воєнні злочини РФ та закликає до їх покарання відповідно до міжнародного права.

Що відомо про обстріл Росією Краматорську

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, мішенню ворога в місті став готель. Станом на 8:00 було відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами.

Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція — додав голова Донецької ОВА.

Прокуратура зазначає, що війська РФ вдарили по Краматорську, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". У журналістів іноземного медіа 38 та 40 років діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

В МЗС відреагували на удар по Краматорську

Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі, — заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані, — наголосив Тихий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Краматорськ і Харківщину. Є загиблі та руйнування
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки удару армії РФ по Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ атакували Краматорськ. Поранено чотири людини
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Військові РФ атакували Краматорськ. Поранено чотири людини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по Краматорську з РСЗВ — масштабно пошкоджено газопровід
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?