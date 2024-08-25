Армія РФ обстріляла готель у Краматорську. Поранені іноземні журналісти

Військові РФ вдарили по Краматорську Донецької області 25 серпня. Внаслідок атаки постраждали іноземні журналісти.
Головні тези:
- Військові РФ обстріляли готель у Краматорську, поранені журналісти з України, США та Великобританії.
- Атака, ймовірно, була здійснена балістичною ракетою 'Іскандер-М', що призвело до серйозних травм журналістів.
- Українські влади та рятувальники здійснюють роботу на місці подій для допомоги постраждалим та розбирання завалів.
- Міністерство закордонних справ України засуджує воєнні злочини РФ та закликає до їх покарання відповідно до міжнародного права.
Що відомо про обстріл Росією Краматорську
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, мішенню ворога в місті став готель. Станом на 8:00 було відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами.
Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.
Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.
Прокуратура зазначає, що війська РФ вдарили по Краматорську, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". У журналістів іноземного медіа 38 та 40 років діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.
Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.
В МЗС відреагували на удар по Краматорську
Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.
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