Армія РФ обстріляла готель у Краматорську. Поранені іноземні журналісти

Що відомо про обстріл Росією Краматорську

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, мішенню ворога в місті став готель. Станом на 8:00 було відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами.

Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція — додав голова Донецької ОВА. Поширити

Прокуратура зазначає, що війська РФ вдарили по Краматорську, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". У журналістів іноземного медіа 38 та 40 років діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

В МЗС відреагували на удар по Краматорську

Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі, — заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Поширити

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.