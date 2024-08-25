Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске. Ранены иностранные журналисты
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске. Ранены иностранные журналисты

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске. Ранены иностранные журналисты
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Военные РФ ударили по Краматорску Донецкой области 25 августа. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске, пострадали иностранные журналисты, причиной может быть баллистическая ракета “Искандер-М”.
  • Ранения журналистов иностранного медиа составили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел гостиницы в Краматорске, назвав это умышленным российским ударом на жилые кварталы и системной тактикой войны.
  • Согласно прокуратуре, войска РФ использовали баллистическую ракету 'Искандер-М' при атаке на гостиницу в Краматорске.

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 было известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами.

Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

На месте работают власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция, — добавил глава Донецкой ОВА.

Прокуратура отмечает, что войска РФ ударили по Краматорску, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". У журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.

Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

В МИД отреагировали на удар по Краматорску

Прошлой ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на Краматорские жилые кварталы, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице, — заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Спикер заявил, что прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.

Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны, — отметил Тихий.

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