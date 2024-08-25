Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске. Ранены иностранные журналисты

Военные РФ ударили по Краматорску Донецкой области 25 августа. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске, пострадали иностранные журналисты, причиной может быть баллистическая ракета “Искандер-М”.
- Ранения журналистов иностранного медиа составили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.
- Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел гостиницы в Краматорске, назвав это умышленным российским ударом на жилые кварталы и системной тактикой войны.
- Согласно прокуратуре, войска РФ использовали баллистическую ракету 'Искандер-М' при атаке на гостиницу в Краматорске.
Что известно об обстреле Краматорской Россией
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 было известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами.
Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.
Прокуратура отмечает, что войска РФ ударили по Краматорску, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". У журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.
Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.
В МИД отреагировали на удар по Краматорску
Спикер заявил, что прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.
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