Армия РФ обстреляла гостиницу в Краматорске. Ранены иностранные журналисты

Военные РФ ударили по Краматорску Донецкой области 25 августа. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.

Что известно об обстреле Краматорской Россией

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 было известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами.

Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

На месте работают власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция, — добавил глава Донецкой ОВА. Поделиться

Прокуратура отмечает, что войска РФ ударили по Краматорску, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". У журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.

Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

В МИД отреагировали на удар по Краматорску

Прошлой ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на Краматорские жилые кварталы, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице, — заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Поделиться

Спикер заявил, что прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.