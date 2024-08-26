Удар РФ по отелю в Краматорске. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по отелю в Краматорске. Количество пострадавших увеличилось

Отель
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Число пострадавших в результате ракетного удара российских войск 25 августа по гостинице в Краматорске Донецкой области возросло до восьми человек.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате ракетного удара РФ по гостинице в Краматорске возросло до восьми человек, среди которых журналисты иностранного медиа, сотрудник гостиницы и местные жители.
  • Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Подробности досудебного расследования.
  • Украинский фотожурналист Иван Любыш-Кирдей тяжело ранен в результате ракетного удара. Его состояние критическое, и он находится в больнице в Днепре.
  • В результате атаки российских захватчиков на гостиницу в Краматорске погиб британский журналист. 

В отеле Краматорска пострадало 8 человек

Установлено, что ранения получили пятеро журналистов иностранного медиа, сотрудник гостиницы, а также две местные жительницы, которые находились в своих домах.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, перелом, резаные раны, множественные ушибы, акубаротравмы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Также в прокуратуре напомнили, что вчера спасателям удалось деблокировать из-под завалов разрушенного здания гостиницы тело погибшего гражданина Великобритании.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование.

В Краматорске пострадал украинский фотожурналист Любиш-Кирдей

В результате ракетного удара РФ в ночь на 25 августа по Краматорску тяжелые ранения получил украинский фронтовой фотожурналист Иван Любыш-Кирдей.

Украинский фронтовой фотожурналист Иван Любыш-Кирдей

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Тяжелые ранения в результате попадания российской ракеты в краматорскую гостиницу получил известный украинский фронтовой фотожурналист Иван Любыш-Кирдей.

Как отметила супруга фотожурналиста Мария Семенченко, сейчас Иван находится в больнице Мечникова в Днепре.

Он сейчас не в сознании. Им заботятся лучшие врачи, делают все возможное и невозможное. Я тоже рядом с ним. Редакция Reuters покрывает все наши потребности здесь, мы постоянно в связи с коллегами Ивана и руководством. Меня подхватили и буквально уводят за руку. Я благодарна.

Что известно о последствиях атаки России на Краматорск.

25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске — погиб британский журналист Райан Эванс.

О новой жертве российского удара сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

Спасатели нашли под завалами тело погибшего, — написал он.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенной в Краматорске здания отеля достали труп гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны РФ.

Кроме того, отмечается, что ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.

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