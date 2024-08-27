Укрэнерго заявило о смягчении графиков отключений света 28 августа
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго заявило о смягчении графиков отключений света 28 августа

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" представили уменьшенные по продолжительности графики отключений света в среду, 28 августа.

Главные тезисы

  • Укрэнерго объявило о смягчении графиков отключений света на 28 августа.
  • Потребители разделены на 6 очередей в зависимости от объема ограничений.
  • 28 августа будут действовать 2 очереди отключений одновременно во всех регионах Украины.
  • Украинцев просят не включать сразу несколько мощных электроприборов, чтобы снизить нагрузку.
  • Графики отключений света в среду, 28 августа, будут легче по сравнению с предыдущим днем, что облегчит потребителям режим повседневной жизни.

Что известно о графиках отключения света в среду, 28 августа

По информации "Укрэнерго", в течение 28 августа в течение всех суток во всех регионах Украины будут применяться 2 очереди отключений одновременно.

28 августа облэнерго будут применять меры по ограничению потребления. На протяжении всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений, - отмечается в заявлении "Укрэнерго".

В ведомстве призвали украинцев экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В то же время, ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.

Что известно о длительности отсутствия света в зависимости от количества очередей на отключение

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей. Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

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