В НЭК "Укрэнерго" представили уменьшенные по продолжительности графики отключений света в среду, 28 августа.
Главные тезисы
- Укрэнерго объявило о смягчении графиков отключений света на 28 августа.
- Потребители разделены на 6 очередей в зависимости от объема ограничений.
- 28 августа будут действовать 2 очереди отключений одновременно во всех регионах Украины.
- Украинцев просят не включать сразу несколько мощных электроприборов, чтобы снизить нагрузку.
- Графики отключений света в среду, 28 августа, будут легче по сравнению с предыдущим днем, что облегчит потребителям режим повседневной жизни.
Что известно о графиках отключения света в среду, 28 августа
По информации "Укрэнерго", в течение 28 августа в течение всех суток во всех регионах Украины будут применяться 2 очереди отключений одновременно.
В ведомстве призвали украинцев экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
В то же время, ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.
Что известно о длительности отсутствия света в зависимости от количества очередей на отключение
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей. Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
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