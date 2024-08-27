В НЭК "Укрэнерго" представили уменьшенные по продолжительности графики отключений света в среду, 28 августа.

Что известно о графиках отключения света в среду, 28 августа

По информации "Укрэнерго", в течение 28 августа в течение всех суток во всех регионах Украины будут применяться 2 очереди отключений одновременно.

28 августа облэнерго будут применять меры по ограничению потребления. На протяжении всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений, - отмечается в заявлении "Укрэнерго". Поделиться

В ведомстве призвали украинцев экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В то же время, ограничения среды будут легче, чем во вторник, когда ограничивали до 4 очередей потребителей одновременно.

Что известно о длительности отсутствия света в зависимости от количества очередей на отключение