Що відомо про графіки відключень світла у середу, 28 серпня

За інформацією “Укренерго”, протягом 28 серпня протягом усієї доби у всіх регіонах України застосовуватимуться 2 черги відключень одночасно.

28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, - зазначається у заяві “Укренерго”. Поширити

У відомстві закликали українців заощаджувати електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Водночас обмеження середи будуть легшими, ніж у вівторок, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.

Що відомо про тривалість відсутності світла в залежності від кількості черг на відключення