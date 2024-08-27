Укренерго заявило про пом'якшення графіків відключень світла 28 серпня
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго заявило про пом'якшення графіків відключень світла 28 серпня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” представили зменшені за тривалістю графіки відключень світла протягом середи, 28 серпня. 

Головні тези:

  •  28 серпня в Україні будуть застосовуватися 2 черги відключень світла одночасно в усіх регіонах.
  • Укренерго закликало українців берегти електроенергію та уникати вмикання декількох потужних електроприладів одночасно.
  • Тривалість відключень світла залежить від кількості черг: від 4 годин на добу при одній черзі до понад 12 годин при чотирьох чергах.
  • Споживачі, які не є об'єктами критичної інфраструктури, поділені на 6 черг в залежності від обсягу обмежень на відключення.
  • На середу, 28 серпня, графіки відключень світла будуть легшими порівняно з попереднім днем, коли було обмежено до 4 черг споживачів одночасно.

Що відомо про графіки відключень світла у середу, 28 серпня

За інформацією “Укренерго”, протягом 28 серпня протягом усієї доби у всіх регіонах України застосовуватимуться 2 черги відключень одночасно.

28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, - зазначається у заяві “Укренерго”.

У відомстві закликали українців заощаджувати електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Водночас обмеження середи будуть легшими, ніж у вівторок, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.

Що відомо про тривалість відсутності світла в залежності від кількості черг на відключення

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.  Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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