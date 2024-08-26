У низці регіонів України 27 серпня графіки відключення світла діятимуть протягом доби

Україна повертається до жорстких графіків відключення світла

Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість залучити графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК.

Так, з 00:00 до 06:00 діятимуть три черги відключень, 06:00 - 11:00 - чотири черги, 11:00 - 15:00 - три, 15:00 - 21:00 - чотири і з 21:00 до 00:00 - три черги. Поширити

У ДТЕК зауважили, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків. У компанії пообіцяли оперативно надавати інформацію у разі змін.

Цю ж інформацію підтвердив і гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України

У низці українських міст 26 серпня почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.

Зокрема про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, на Дніпропетровщині. Поширити

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко.

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.