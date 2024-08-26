У низці регіонів України 27 серпня графіки відключення світла діятимуть протягом доби

27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях графіки стабілізаційних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- 27 серпня у низці українських регіонів діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії протягом усієї доби через атаку Росії.
- Кілька міст України, зокрема Київ, Хмельницький, Одеса та Дніпропетровська область, вже відчули наслідки екстреного відключення електропостачання.
- ДТЕК оперативно надає інформацію про стан справ та можливі зміни в графіках відключень світла в регіонах України.
Україна повертається до жорстких графіків відключення світла
Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість залучити графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК.
У ДТЕК зауважили, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків. У компанії пообіцяли оперативно надавати інформацію у разі змін.
Цю ж інформацію підтвердив і гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.
Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України
У низці українських міст 26 серпня почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.
У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко.
В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.
Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.
Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-