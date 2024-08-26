В ряде регионов Украины 27 августа графики отключения света будут действовать в течение суток
Категория
Экономика
Дата публикации

В ряде регионов Украины 27 августа графики отключения света будут действовать в течение суток

ДТЭК
График
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27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях графики стабилизационных отключений будут действовать на протяжении всех суток.

Главные тезисы

  • 27 августа в ряде украинских регионов наблюдаются стабилизационные отключения света на протяжении всего суток из-за атаки России.
  • ДТЭК оперативно информирует о состоянии дел и возможных изменениях в графиках отключения света в регионах Украины, предпринимая экстренные меры.
  • В частности, Киев, Одесса, Хмельницкий и Днепропетровская область уже ощутили последствия экстренного отключения электроэнергии из-за массированных атак России.

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Предварительно по информации от Укрэнерго в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность привлечь графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Группы ДТЭК.

Так, с 00:00 до 06:00 будут действовать три очереди отключений, 06:00 — 11:00 — четыре очереди, 11:00 — 15:00 — три, 15:00 — 21:00 — четыре и с 21:00 до 00:00 — три очереди.

В ДТЭК отметили, что существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков. В компании пообещали оперативно предоставлять информацию в случае перемен.

Эту же информацию подтвердил и гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

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В ряде украинских городов 26 августа начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.

В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, на Днепропетровщине.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.

В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, — написал Кличко.

В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

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