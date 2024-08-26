В ряде регионов Украины 27 августа графики отключения света будут действовать в течение суток

27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях графики стабилизационных отключений будут действовать на протяжении всех суток.
Главные тезисы
- 27 августа в ряде украинских регионов наблюдаются стабилизационные отключения света на протяжении всего суток из-за атаки России.
- ДТЭК оперативно информирует о состоянии дел и возможных изменениях в графиках отключения света в регионах Украины, предпринимая экстренные меры.
- В частности, Киев, Одесса, Хмельницкий и Днепропетровская область уже ощутили последствия экстренного отключения электроэнергии из-за массированных атак России.
Украина возвращается к жестким графикам отключения света
Предварительно по информации от Укрэнерго в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность привлечь графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает пресс-служба Группы ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков. В компании пообещали оперативно предоставлять информацию в случае перемен.
Эту же информацию подтвердил и гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины
В ряде украинских городов 26 августа начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.
В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, — написал Кличко.
В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
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