После массовой утренней атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине в большинстве областей продолжают действовать графики отключений света.
Главные тезисы
- В разных областях Украины действуют графики отключений света из-за утренних атак и технических причин.
- Более миллиона жителей в Днепре и 700 тысяч жителей Киева остаются без света, но в некоторых областях уже возобновлены поставки электроэнергии.
- Введены обновленные графики отключений света до 8 сентября в различных регионах.
- Ситуация мониторится на страницах ДТЭК электросетей в социальных сетях, где информируют о регламентированных часовых отключениях.
- Графики отключений света действуют в более чем 10 регионах, включая Харьковскую, Черниговскую, Полтавскую области и другие.
Как действуют графики отключений света в разных регионах
В настоящее время без света остаются более миллиона жителей в Днепре, около 700 тыс. жителей Киева.
Отключения также действуют в Сумской, Полтавской и ряде других регионов.
В Киеве и области после утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ действуют экстренные отключения света.
Почасовые графики бездействуют.
За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Киевские региональные электросети" в Facebook.
В Винницкой области из-за отсутствия напряжения также были отключения света.
Ко второй половине дня были заживлены все населенные пункты, и по состоянию на данный момент заживлены все потребители.
По информации местных СМИ, в регионе были введены обновленные графики отключений света на период до 8 сентября.
В Волынской области действуют аварийные отключения света . Без света частично остаются Луцк, Ковель, Луцкий, Ковельский, Камень-Каширский районы.
Ориентировочно подачу света возобновили в 17:00.
В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Сроки экстренных отключений неизвестны.
За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Днепровские электросети" в Facebook.
В Донецкой области также введены аварийные отключения света.
За обновлением и информацией можно следить на странице ДТЭК "Донецкие электросети".
В Житомирской области во всех населённых пунктах действуют аварийные отключения света.
В Закарпатской области в течение 26 августа бездействуют графики отключений света.
В Запорожской области с 15:00 до 24:00 введены графики почасовых отключений света.
В отдельное распоряжение "Укрэнерго" в регионе будут отключать 4 очереди одновременно.
15:00-18:00 – выключаются очереди 1, 2, 4, 5
18:00-21:00 – выключаются очереди 2, 3, 5, 6
21:00-24:00 – выключаются очереди 1, 3, 4, 6
В Кировоградской области с 15:00 до 24:00 одновременно действуют 4 очереди почасовых отключений.
1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00
2 очередь: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00
3 очередь: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00
4 очередь: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00
5 очередь: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00
6 очередь: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00
В Николаевской области с 12:00 перешли от аварийных отключений к почасовым.
С 15:00 была команда на одновременное отключение четырех очередей, поэтому 3 и 4 очереди снова отключали до 16:00.
С 16:00 отключали 1 и 2 очереди.
В Одесской области действуют аварийные отключения света. Срок введения почасовых отключений неизвестен.
За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Одесские электросети".
В Полтавской области с 13.00 начали действовать графики почасовых отключений.
С 14:30 до 24:00 одновременно отключают три очереди. Ознакомиться с графиком можно по ссылке .
27 августа "Полтаваоблэнерго" планирует использовать график почасового отключения.
В Ровенской области к 15:00 частично обесточены объекты во всех районах. Самая сложная ситуация в Ровно и Ровенском районе. Ориентировочное время восстановления – до 18:00.
В Сумской области действуют графики почасовых отключений света. Одновременно отключаются 4 очереди.
В Харьковской области перешли от аварийных отключений к почасовым отключениям света.
Актуальное обновление ситуации можно посмотреть в Telegram-канале "Харьковоблэнерго".
В Черкасской области с 15:00 действуют обновленные графики отключений:
15:00-16:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
16:00-17:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
17:00-18:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
18:00-19:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
19:00-20:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди
20:00-21:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди
21:00-22:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
22:00-23:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
23:00-24:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
В Черниговской области графики почасовых отключений действуют с 11:00.
Но с 14:25 объемы отключений увеличены, применяются по четыре очереди.
Обновленный график на сегодняшний день:
15:00-18:00 – 1, 3, 5, 6 очереди
18:00-21:00 – 2, 3, 4, 6 очереди;
21:00-24:00 – 1, 2, 4, 5 очереди
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