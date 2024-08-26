После массовой утренней атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине в большинстве областей продолжают действовать графики отключений света.

Как действуют графики отключений света в разных регионах

В настоящее время без света остаются более миллиона жителей в Днепре, около 700 тыс. жителей Киева.

Отключения также действуют в Сумской, Полтавской и ряде других регионов.

В Киеве и области после утренней массированной ракетной атаки преступной армии РФ действуют экстренные отключения света.

Почасовые графики бездействуют.

За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Киевские региональные электросети" в Facebook.

В Винницкой области из-за отсутствия напряжения также были отключения света.

Ко второй половине дня были заживлены все населенные пункты, и по состоянию на данный момент заживлены все потребители.

По информации местных СМИ, в регионе были введены обновленные графики отключений света на период до 8 сентября.

График отключения света в Винницкой области

В Волынской области действуют аварийные отключения света . Без света частично остаются Луцк, Ковель, Луцкий, Ковельский, Камень-Каширский районы.

Ориентировочно подачу света возобновили в 17:00.

В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Сроки экстренных отключений неизвестны.

За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Днепровские электросети" в Facebook.

В Донецкой области также введены аварийные отключения света.

За обновлением и информацией можно следить на странице ДТЭК "Донецкие электросети".

В Житомирской области во всех населённых пунктах действуют аварийные отключения света.

В Закарпатской области в течение 26 августа бездействуют графики отключений света.

В Запорожской области с 15:00 до 24:00 введены графики почасовых отключений света.

В отдельное распоряжение "Укрэнерго" в регионе будут отключать 4 очереди одновременно.

15:00-18:00 – выключаются очереди 1, 2, 4, 5

18:00-21:00 – выключаются очереди 2, 3, 5, 6

21:00-24:00 – выключаются очереди 1, 3, 4, 6

В Кировоградской области с 15:00 до 24:00 одновременно действуют 4 очереди почасовых отключений.

1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00

2 очередь: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00

3 очередь: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00

4 очередь: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00

5 очередь: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00

6 очередь: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

В Николаевской области с 12:00 перешли от аварийных отключений к почасовым.

С 15:00 была команда на одновременное отключение четырех очередей, поэтому 3 и 4 очереди снова отключали до 16:00.

С 16:00 отключали 1 и 2 очереди.

В Одесской области действуют аварийные отключения света. Срок введения почасовых отключений неизвестен.

За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Одесские электросети".

В Полтавской области с 13.00 начали действовать графики почасовых отключений.

С 14:30 до 24:00 одновременно отключают три очереди. Ознакомиться с графиком можно по ссылке .

27 августа "Полтаваоблэнерго" планирует использовать график почасового отключения.

В Ровенской области к 15:00 частично обесточены объекты во всех районах. Самая сложная ситуация в Ровно и Ровенском районе. Ориентировочное время восстановления – до 18:00.

В Сумской области действуют графики почасовых отключений света. Одновременно отключаются 4 очереди.

Графики отключения света в Сумской области.

В Харьковской области перешли от аварийных отключений к почасовым отключениям света.

Актуальное обновление ситуации можно посмотреть в Telegram-канале "Харьковоблэнерго".

В Черкасской области с 15:00 действуют обновленные графики отключений:

15:00-16:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

16:00-17:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

17:00-18:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

18:00-19:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

19:00-20:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди

20:00-21:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди

21:00-22:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

22:00-23:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

23:00-24:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

В Черниговской области графики почасовых отключений действуют с 11:00.

Но с 14:25 объемы отключений увеличены, применяются по четыре очереди.

Обновленный график на сегодняшний день: