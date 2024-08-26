Після ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні у більшості областей продовжують діяти графіки відключень світла.
Головні тези:
- У різних областях України діють графіки відключень світла внаслідок ракетних атак та з технічних причин.
- Більше мільйона жителів у Дніпрі та 700 тисяч мешканців Києва залишаються без світла.
- У деяких областях вже відновлено постачання електроенергії, але введено оновлені графіки відключень до 8 вересня.
- За оновленням ситуації щодо відключень світла можна стежити на сторінках ДТЕК електромереж в соціальних мережах.
- У разі аварійних відключень у різних областях діють регламентовані годинні відключення, які планується відновити у певні терміни .
Як діють графіки відключень світла у різних регіонах
Наразі без світла залишаються більше мільйона жителів у Дніпрі, близько 700 тис мешканців Києва.
Відключення також діють у у Сумській, Полтавській та низці інших регіонів.
У Києві та області після ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ діють екстрені відключення світла.
Погодинні графіки не діють.
За оновленням можна стежити на сторінці ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у Facebook.
У Вінницькій області через відсутність напруги також були відключення світла.
До другої половини дня було заживлено всі населені пункти, і станом на даний момент заживлено всіх споживачів.
За інформацією місцевих ЗМІ, у регіоні було запроваджено оновлені графіки відключень світла на період до 8 вересня.
У Волинській області діють аварійні відключення світла. Без світла частково залишаються Луцьк, Ковель, Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони.
Орієнтовно подачу світла мали відновити о 17:00.
У Дніпропетровській області діють екстренні відключення світла. Терміни екстрених відключень невідомі.
За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Дніпровські електромережі" у Facebook.
У Донецькій області також запроваджено аварійні відключення світла.
За оновленнями інформації можна стежити на сторінці ДТЕК "Донецькі електромережі" .
У Житомирській області у всіх населених пунктах діють аварійні відключення світла.
У Закарпатській області протягом 26 серпня не діють графіки відключень світла.
У Запорізькій області з 15:00 до 24:00 введено графіки погодинних відключень світла.
До окремого роспорядження “Укренерго” в регіоні будуть відключати 4 черги одночасно.
15:00-18:00 - вимикаються черги 1, 2, 4, 5
18:00-21:00 - вимикаються черги 2, 3, 5, 6
21:00-24:00 - вимикаються черги 1, 3, 4, 6
У Кіровоградській області з 15:00 до 24:00 одночасно діють 4 черги погодинних відключень.
1 черга: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00
2 черга: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00
3 черга: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00
4 черга: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00
5 черга: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00
6 черга: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00
У Миколаївській області з 12:00 перейшли від аварійних відключень до погодинних.
З 15:00 була команда на одночасне відключення чотирьох черг, тому 3 та 4 черги знову відключали до 16:00.
З 16:00 відключали 1 та 2 черги.
В Одеській області діють аварійні відключення світла. Термін запровадження погодинних відключень невідомий.
За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Одеські електромережі" .
У Полтавській області з 13:00 почали діяти графіки погодинних відключень.
З 14:30 до 24:00 одночасно відключають три черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
27 серпня "Полтаваобленерго" планує застосовувати графік погодинного відключення.
У Рівненській області на 15:00 частково знеструмлено об'єкти у всіх районах. Найскладніша ситуація у Рівному та Рівненському районі. Орієнтовний час відновлення - до 18:00.
У Сумській області діють графіки погодинних відключень світла. Одночасно відключаються 4 черги.
У Харківській області перейшли від аварійних відключень до погодинних відключень світла.
Актуальне оновлення ситуації можна подивитись у Telegram-каналі "Харківобленерго".
У Черкаській області з 15:00 діють оновлені графіки відключень:
15:00-16:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
16:00-17:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
17:00-18:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
18:00-19:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
19:00-20:00 - 5, 6, 1 та 2 черги
20:00-21:00 - 5, 6, 1 та 2 черги
21:00-22:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
22:00-23:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
23:00-24:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
У Чернігівській області графіки погодинних відключень діють із 11:00.
Але з 14:25 обсяги відключень збільшено, застосовуються по чотири черги.
Оновлений графік на сьогодні:
15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 черги
18:00-21:00 – 2, 3, 4, 6 черги;
21:00-24:00 – 1, 2, 4, 5 черги
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