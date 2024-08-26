У низці областей України продовжують діяти графіки відключень світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У низці областей України продовжують діяти графіки відключень світла

Енергетики
Джерело:  online.ua

Після ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні у більшості областей продовжують діяти графіки відключень світла. 

Головні тези:

  • У різних областях України діють графіки відключень світла внаслідок ракетних атак та з технічних причин.
  • Більше мільйона жителів у Дніпрі та 700 тисяч мешканців Києва залишаються без світла.
  • У деяких областях вже відновлено постачання електроенергії, але введено оновлені графіки відключень до 8 вересня.
  • За оновленням ситуації щодо відключень світла можна стежити на сторінках ДТЕК електромереж в соціальних мережах.
  • У разі аварійних відключень у різних областях діють регламентовані годинні відключення, які планується відновити у певні терміни .

Як діють графіки відключень світла у різних регіонах

Наразі без світла залишаються більше мільйона жителів у Дніпрі, близько 700 тис мешканців Києва.

Відключення також діють у у Сумській, Полтавській та низці інших регіонів.

У Києві та області після ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ діють екстрені відключення світла.

Погодинні графіки не діють.

За оновленням можна стежити на сторінці ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у Facebook.

У Вінницькій області через відсутність напруги також були відключення світла.

До другої половини дня було заживлено всі населені пункти, і станом на даний момент заживлено всіх споживачів.

За інформацією місцевих ЗМІ, у регіоні було запроваджено оновлені графіки відключень світла на період до 8 вересня.

У низці областей України діють графіки відключень світла
Графік відключень світла у Вінницькій області

У Волинській області діють аварійні відключення світла. Без світла частково залишаються Луцьк, Ковель, Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони.

Орієнтовно подачу світла мали відновити о 17:00.

У Дніпропетровській області діють екстренні відключення світла. Терміни екстрених відключень невідомі.

За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Дніпровські електромережі" у Facebook.

У Донецькій області також запроваджено аварійні відключення світла.

За оновленнями інформації можна стежити на сторінці ДТЕК "Донецькі електромережі" .

У Житомирській області у всіх населених пунктах діють аварійні відключення світла.

У Закарпатській області протягом 26 серпня не діють графіки відключень світла.

У Запорізькій області з 15:00 до 24:00 введено графіки погодинних відключень світла.

До окремого роспорядження “Укренерго” в регіоні будуть відключати 4 черги одночасно.

  • 15:00-18:00 - вимикаються черги 1, 2, 4, 5

  • 18:00-21:00 - вимикаються черги 2, 3, 5, 6

  • 21:00-24:00 - вимикаються черги 1, 3, 4, 6

У Кіровоградській області з 15:00 до 24:00 одночасно діють 4 черги погодинних відключень.

  • 1 черга: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00

  • 2 черга: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00

  • 3 черга: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00

  • 4 черга: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00

  • 5 черга: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00

  • 6 черга: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

У Миколаївській області з 12:00 перейшли від аварійних відключень до погодинних.

З 15:00 була команда на одночасне відключення чотирьох черг, тому 3 та 4 черги знову відключали до 16:00.

З 16:00 відключали 1 та 2 черги.

В Одеській області діють аварійні відключення світла. Термін запровадження погодинних відключень невідомий.

За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Одеські електромережі" .

У Полтавській області з 13:00 почали діяти графіки погодинних відключень.

З 14:30 до 24:00 одночасно відключають три черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

27 серпня "Полтаваобленерго" планує застосовувати графік погодинного відключення.

У Рівненській області на 15:00 частково знеструмлено об'єкти у всіх районах. Найскладніша ситуація у Рівному та Рівненському районі. Орієнтовний час відновлення - до 18:00.

У Сумській області діють графіки погодинних відключень світла. Одночасно відключаються 4 черги.

У низці областей України діють графіки відключень світла
Графіки відключення світла на Сумщині

У Харківській області перейшли від аварійних відключень до погодинних відключень світла.

Актуальне оновлення ситуації можна подивитись у Telegram-каналі "Харківобленерго".

У Черкаській області з 15:00 діють оновлені графіки відключень:

  • 15:00-16:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

  • 16:00-17:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

  • 17:00-18:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

  • 18:00-19:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

  • 19:00-20:00 - 5, 6, 1 та 2 черги

  • 20:00-21:00 - 5, 6, 1 та 2 черги

  • 21:00-22:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

  • 22:00-23:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

  • 23:00-24:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

У Чернігівській області графіки погодинних відключень діють із 11:00.

Але з 14:25 обсяги відключень збільшено, застосовуються по чотири черги.

Оновлений графік на сьогодні:

  • 15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 черги

  • 18:00-21:00 – 2, 3, 4, 6 черги;

  • 21:00-24:00 – 1, 2, 4, 5 черги

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