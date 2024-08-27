Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях

ДТЕК
Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях 27 серпня ввели екстрені відключення світла.

Головні тези:

  • Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях через складну ситуацію в українській енергосистемі.
  • Енергетики працюють 24/7 для відновлення електропостачання у наслідок масованої атаки Росії на енергооб'єкти України.
  • У ряді українських міст почалися перебої з електропостачанням унаслідок російських обстрілів.
  • Мери міст закликають мешканців зберігати спокій під час екстрених відключень світла.

У Києві та 4 областях діють екстрені відключення світла

Як повідомили в ДТЕК, наразі екстрені відключення світла діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

В ДТЕК зазначили, що відповідне розпорядження дало Укренерго через складну наразі ситуацію в українській енергосистемі.

Також фахівці нагадали мешканцям цих областей, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, — наголосили в ДТЕК.

Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України

У низці українських міст 26 серпня почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.

Зокрема про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, на Дніпропетровщині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко.

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи чекати тривалих відключень світла в Україні після атаки РФ — відповідь аналітика
Енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У низці регіонів України 27 серпня графіки відключення світла діятимуть протягом доби
ДТЕК
Вимкнення світла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вперше атакувала енергооб'єкти в Україні касетними боєприпасами
Енергооб'єкт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?