У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях 27 серпня ввели екстрені відключення світла.
Головні тези:
- Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях через складну ситуацію в українській енергосистемі.
- Енергетики працюють 24/7 для відновлення електропостачання у наслідок масованої атаки Росії на енергооб'єкти України.
- У ряді українських міст почалися перебої з електропостачанням унаслідок російських обстрілів.
- Мери міст закликають мешканців зберігати спокій під час екстрених відключень світла.
У Києві та 4 областях діють екстрені відключення світла
Як повідомили в ДТЕК, наразі екстрені відключення світла діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.
В ДТЕК зазначили, що відповідне розпорядження дало Укренерго через складну наразі ситуацію в українській енергосистемі.
Також фахівці нагадали мешканцям цих областей, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.
Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України
У низці українських міст 26 серпня почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.
Зокрема про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, на Дніпропетровщині.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.
В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.
Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.
Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
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