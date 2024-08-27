Укренерго ввело екстрені відключення світла у Києві та 4 областях

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях 27 серпня ввели екстрені відключення світла.

У Києві та 4 областях діють екстрені відключення світла

Як повідомили в ДТЕК, наразі екстрені відключення світла діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

В ДТЕК зазначили, що відповідне розпорядження дало Укренерго через складну наразі ситуацію в українській енергосистемі.

Також фахівці нагадали мешканцям цих областей, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, — наголосили в ДТЕК. Поширити

Росія атакувала енергообʼєкти під час ракетного обстрілу України

У низці українських міст 26 серпня почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії 26 серпня. У деяких містах також запровадили екстрені відключення світла.

Зокрема про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, на Дніпропетровщині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, — написав Кличко. Поширити

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.