Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Киеве и 4 областях
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Киеве и 4 областях

ДТЭК
Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Киеве и 4 областях
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В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях 27 августа ввели экстренные отключения света.

Главные тезисы

  • Экстренные отключения света в Киеве и 4 областях связаны со сложной ситуацией в украинской энергосистеме.
  • Массированные атаки России на энергообъекты привели к перебоям с электроэнергией в ряде украинских городов.
  • Меры безопасности, такие как экстренные отключения света, принимаются для предотвращения серьезных проблем в энергосистеме.
  • Введение аварийных графиков отключения света направлено на обеспечение работоспособности энергетической сети в условиях угрозы.

В Киеве и 4 областях действуют экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения света действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.

Также специалисты напомнили жителям этих областей, что во время экстренных отключений света графики не действуют.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, — отметили в ДТЭК.

Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины

В ряде украинских городов 26 августа начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.

В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, на Днепропетровщине.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.

В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, — написал Кличко.

В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

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