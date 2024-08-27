Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Киеве и 4 областях

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях 27 августа ввели экстренные отключения света.

В Киеве и 4 областях действуют экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения света действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.

Также специалисты напомнили жителям этих областей, что во время экстренных отключений света графики не действуют.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, — отметили в ДТЭК. Поделиться

Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины

В ряде украинских городов 26 августа начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.

В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, на Днепропетровщине.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.

В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети, — написал Кличко. Поделиться

В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.