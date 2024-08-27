Укрэнерго ввело экстренные отключения света в Киеве и 4 областях

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях 27 августа ввели экстренные отключения света.
Главные тезисы
- Экстренные отключения света в Киеве и 4 областях связаны со сложной ситуацией в украинской энергосистеме.
- Массированные атаки России на энергообъекты привели к перебоям с электроэнергией в ряде украинских городов.
- Меры безопасности, такие как экстренные отключения света, принимаются для предотвращения серьезных проблем в энергосистеме.
- Введение аварийных графиков отключения света направлено на обеспечение работоспособности энергетической сети в условиях угрозы.
В Киеве и 4 областях действуют экстренные отключения света
Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения света действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.
В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.
Также специалисты напомнили жителям этих областей, что во время экстренных отключений света графики не действуют.
Россия атаковала энергообъекты во время ракетных обстрелов Украины
В ряде украинских городов 26 августа начались перебои со светом из-за массированной атаки России 26 августа. В некоторых городах также были введены экстренные отключения света.
В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, на Днепропетровщине.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет.
В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. при этом из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.
Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.
В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.
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