В НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине на фоне ракетных атак РФ
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В НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине на фоне ракетных атак РФ

НАТО
совет
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В ходе заседания Совета Украина-НАТО 28 августа члены Североатлантического альянса подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине.

Главные тезисы

  • Участники Совета Украина-НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине в связи с ракетными атаками РФ.
  • Генеральный секретарь НАТО подтвердил защиту Украины и необходимость укрепления ее обороны от вторжения России.
  • Министр обороны Украины отметил необходимость дальнейшей помощи и поставок систем ПВО для Украины.
  • Совет Украина-НАТО заседал на уровне постоянных представителей из-за недавних российских ударов по украинским объектам.
  • Большинство союзников поддерживают рассмотрение возможности использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права.

НАТО увеличит военную помощь Украине

Встреча Совета Украина-НАТО проходила на уровне послов и была созвана по просьбе Украины после недавних массированных авиаударов России по украинским гражданским объектам и инфраструктуре. Союзники решительно осудили неизбирательные удары России и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.

Председательствующий на встрече генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты и спасать бесчисленное количество жизней. Но способность Украины поддерживать оборону требует увеличения поставок и поддержки.

После последнего российского нападения члены Альянса сегодня снова подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать снабжать Украину техникой и боеприпасами, необходимыми для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о ситуации в безопасности в Украине и первоочередных потребностях.

Два дня назад государство-террорист запустило более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру. Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет в них.

Он добавил, что Украина продолжит консультации с союзниками, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.

Благодарен нашим союзникам за непоколебимую поддержку и обещанную помощь. Все большее число союзников поддерживает снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права.

Что будут обсуждать во время заседания Совета Украина-НАТО

28 августа генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг срочно созовет заседание Совета Украина-НАТО. Таким образом, он отреагирует на просьбу команды украинского лидера Владимира Зеленского.

С заявлением по этому поводу выступила спикер генсека Фара Дахлалла.

Она официально подтвердила, что заседание Совета Украина-НАТО 28 августа будет проходить на уровне постоянных представителей.

Как отметила Фара Дахлалла, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров намерен проинформировать членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах.

Кроме того, спикер Енса Столтенберга добавила, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".

Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины, — подчеркнула Фара Дахлалла.

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