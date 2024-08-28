В НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине на фоне ракетных атак РФ

В ходе заседания Совета Украина-НАТО 28 августа члены Североатлантического альянса подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине.
Главные тезисы
- Участники Совета Украина-НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине в связи с ракетными атаками РФ.
- Генеральный секретарь НАТО подтвердил защиту Украины и необходимость укрепления ее обороны от вторжения России.
- Министр обороны Украины отметил необходимость дальнейшей помощи и поставок систем ПВО для Украины.
- Совет Украина-НАТО заседал на уровне постоянных представителей из-за недавних российских ударов по украинским объектам.
- Большинство союзников поддерживают рассмотрение возможности использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права.
НАТО увеличит военную помощь Украине
Встреча Совета Украина-НАТО проходила на уровне послов и была созвана по просьбе Украины после недавних массированных авиаударов России по украинским гражданским объектам и инфраструктуре. Союзники решительно осудили неизбирательные удары России и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.
Председательствующий на встрече генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты и спасать бесчисленное количество жизней. Но способность Украины поддерживать оборону требует увеличения поставок и поддержки.
Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о ситуации в безопасности в Украине и первоочередных потребностях.
Он добавил, что Украина продолжит консультации с союзниками, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.
Благодарен нашим союзникам за непоколебимую поддержку и обещанную помощь. Все большее число союзников поддерживает снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права.
Что будут обсуждать во время заседания Совета Украина-НАТО
28 августа генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг срочно созовет заседание Совета Украина-НАТО. Таким образом, он отреагирует на просьбу команды украинского лидера Владимира Зеленского.
С заявлением по этому поводу выступила спикер генсека Фара Дахлалла.
Как отметила Фара Дахлалла, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров намерен проинформировать членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах.
Кроме того, спикер Енса Столтенберга добавила, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".
Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины, — подчеркнула Фара Дахлалла.
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