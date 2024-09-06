Рамштайн-24. Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги

Пакет допомоги анонсував міністр оборони Канади Білл Блер 6 вересня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Канада надасть Україні ракетні двигуни та боєголовки
Допомога найближчими місяцями прибуде до Польщі.
Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.
Канада також передасть 970 кулеметів С6 та 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.
На запит України Блер також оголосив про виділення Канадою списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.
Канада передасть Україні систему ППО NASAMS
Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО NASAMS, ціною понад 300 млн дол США, 10 січня 2023 року.
Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.
Утім втілення цього проєкту наштовхнулося на ряд бюрократичних перешкод, що сповільнили його втілення. Окрім цього, на виготовлення кожної системи NASAMS необхідно близько двох років.
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