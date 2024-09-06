Раммштайн-24. Украина получит от Канады новый пакет военной помощи

Пакет помощи анонсировал министр обороны Канады Билл Блэр 6 сентября на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Канада предоставит Украине ракетные двигатели и боеголовки

Министр Блэр также сообщил, что Канада передаст Украине 80840 дополнительных ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок. Поделиться

Помощь в ближайшие месяцы прибудет в Польшу.

Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.

По запросу Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.

Канада передаст Украине систему ПВО NASAMS

Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS, ценой более 300 млн долл. США, 10 января 2023 года.

Оригинальные договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, а Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины. Поделиться

Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.