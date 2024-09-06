Раммштайн-24. Украина получит от Канады новый пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Раммштайн-24. Украина получит от Канады новый пакет военной помощи

Government of Canada
CRV-7
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Пакет помощи анонсировал министр обороны Канады Билл Блэр 6 сентября на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Главные тезисы

  • Канада передаст Украине ракетные двигатели и боеголовки, а также дополнительное вооружение, включая пулеметы и пистолеты.
  • В рамках пакета военной помощи Канада предоставит систему ПВО NASAMS Украине, что стоит более 300 млн долл США.
  • Помощь от Канады прибудет в Польшу в ближайшие месяцы, что укрепит оборонные возможности Украины в контексте вооруженного конфликта.
  • Получение новых боеприпасов и систем вооружения от Канады позволит Украине повысить свою оборонную готовность и эффективность в защите своей территории.

Канада предоставит Украине ракетные двигатели и боеголовки

Министр Блэр также сообщил, что Канада передаст Украине 80840 дополнительных ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок.

Помощь в ближайшие месяцы прибудет в Польшу.

Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.

По запросу Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.

Канада передаст Украине систему ПВО NASAMS

Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS, ценой более 300 млн долл. США, 10 января 2023 года.

Оригинальные договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, а Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины.

Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.

Впрочем, воплощение этого проекта натолкнулось на ряд бюрократических препятствий, замедливших его воплощение. Кроме того, на изготовление каждой системы NASAMS необходимо около двух лет.

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