Раммштайн-24. Украина получит от Канады новый пакет военной помощи

Пакет помощи анонсировал министр обороны Канады Билл Блэр 6 сентября на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Главные тезисы
- Канада передаст Украине ракетные двигатели и боеголовки, а также дополнительное вооружение, включая пулеметы и пистолеты.
- В рамках пакета военной помощи Канада предоставит систему ПВО NASAMS Украине, что стоит более 300 млн долл США.
- Помощь от Канады прибудет в Польшу в ближайшие месяцы, что укрепит оборонные возможности Украины в контексте вооруженного конфликта.
- Получение новых боеприпасов и систем вооружения от Канады позволит Украине повысить свою оборонную готовность и эффективность в защите своей территории.
Канада предоставит Украине ракетные двигатели и боеголовки
Помощь в ближайшие месяцы прибудет в Польшу.
Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.
Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.
По запросу Блэр также объявил о выделении Канадой списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или примут на запчасти.
Канада передаст Украине систему ПВО NASAMS
Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS, ценой более 300 млн долл. США, 10 января 2023 года.
Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.
Впрочем, воплощение этого проекта натолкнулось на ряд бюрократических препятствий, замедливших его воплощение. Кроме того, на изготовление каждой системы NASAMS необходимо около двух лет.
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