Прем’єр Нідерландів відвідав Україну та оголосив про пакет допомоги на понад 200 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Прем’єр Нідерландів відвідав Україну та оголосив про пакет допомоги на понад 200 млн євро

Схооф та Зеленський
Read in English
Джерело:  online.ua

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 млн євро.

Головні тези:

  • Прем’єр Нідерландів відвідав Україну та оголосив про пакет допомоги на понад 200 млн євро для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури.
  • Прем’єр-міністр Нідерландів висловив захоплення жителями Запоріжжя та підтримку у повсякденному житті людей.
  • Новий пакет підтримки також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги для України.
  • Підтримка Нідерландів дозволяє Україні продовжувати боротьбу з російською агресією та рухатися вперед на шляху до миру та процвітання.

Прем’єр Нідерландів Схооф оголосив про нову допомогу для України

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів.

Прем’єр також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 млн євро.

Дік Схооф

Дік Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів

Нідерландський прем’єр уточнив, що пакет буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

Мій перший візит до України як прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідав перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року. Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!

Україна отримає від Нідерландів 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 для України. Нідерланди пообіцяли якнайшвидше передати партію літаків
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2
Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди закуплять для України мобільні антидронові радари
Радар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?