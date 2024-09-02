Прем’єр Нідерландів відвідав Україну та оголосив про пакет допомоги на понад 200 млн євро

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 млн євро.

Прем’єр Нідерландів Схооф оголосив про нову допомогу для України

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів.

Прем’єр також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.



It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF — Dick Schoof (@MinPres) September 2, 2024

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 млн євро. Дік Схооф Прем’єр-міністр Нідерландів

Нідерландський прем’єр уточнив, що пакет буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

Мій перший візит до України як прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Поширити

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідав перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року. Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!

Україна отримає від Нідерландів 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

Голова нідерландського Міноборони підкреслив, що Україна "відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".