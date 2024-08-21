Нідерланди закуплять для України мобільні антидронові радари

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна має намір закупити для України мобільні радари для боротьби з дронами РФ, які передадуть до кінця 2024 року.
Головні тези:
- Україна отримає від Нідерландів 51 мобільний антидроновий радар для боротьби з безпілотниками РФ до кінця 2024 року.
- Радари від голландської компанії Robin Radar Systems виявляють БпЛА та відрізняють їх від птахів, працюючи на мобільній платформі.
- Міністр оборони Нідерландів заявив про готовність надавати підтримку Україні разом із союзниками та партнерами у необхідному обсязі.
Нідерланди нададуть Україні антидронові радари
51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів
Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.
Op gewetenloze wijze valt Rusland aan met drones.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 21, 2024
Een solide luchtverdediging is van levensbelang. We schaffen daarom 51 mobiele radars aan voor Oekraïne.
Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems levert deze radars. Nog dit jaar zijn ze in Oekraïne. https://t.co/IW2wnlSbck
На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.
Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.
Україна отримає нову партію танків Leopard 2
14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.
Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.
Останні 2 танки проходять перевірчі випробування, а перші 12 вже готові до відправлення. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.
Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.
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