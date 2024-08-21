Нідерланди закуплять для України мобільні антидронові радари
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди закуплять для України мобільні антидронові радари

Радар
Джерело:  online.ua

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна має намір закупити для України мобільні радари для боротьби з дронами РФ, які передадуть до кінця 2024 року.

Головні тези:

  • Україна отримає від Нідерландів 51 мобільний антидроновий радар для боротьби з безпілотниками РФ до кінця 2024 року.
  • Радари від голландської компанії Robin Radar Systems виявляють БпЛА та відрізняють їх від птахів, працюючи на мобільній платформі.
  • Міністр оборони Нідерландів заявив про готовність надавати підтримку Україні разом із союзниками та партнерами у необхідному обсязі.

Нідерланди нададуть Україні антидронові радари

51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів

Про це Брекельманс  написав у соцмережі Х.

Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Україна отримає нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірчі випробування, а перші 12 вже готові до відправлення. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди закликали партнерів збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України
зброя
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 для України. Нідерланди пообіцяли якнайшвидше передати партію літаків
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2
Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди та Данія передадуть Україні нову партію танків Leopard 2

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?