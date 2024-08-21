Нідерланди закуплять для України мобільні антидронові радари

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна має намір закупити для України мобільні радари для боротьби з дронами РФ, які передадуть до кінця 2024 року.

Нідерланди нададуть Україні антидронові радари

51 мобільний радар отримає Україна від Нідерландів

Про це Брекельманс написав у соцмережі Х.

Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

Op gewetenloze wijze valt Rusland aan met drones.



Een solide luchtverdediging is van levensbelang. We schaffen daarom 51 mobiele radars aan voor Oekraïne.



Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems levert deze radars. Nog dit jaar zijn ze in Oekraïne. https://t.co/IW2wnlSbck — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 21, 2024

На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Україна отримає нову партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці.

Спільно з Данією, Нідерланди закупили 14 вживаних танків Leopard 2A4, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

Останні 2 танки проходять перевірчі випробування, а перші 12 вже готові до відправлення. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс Поширити

Він зазначив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні разом із союзниками і партнерами стільки, скільки буде потрібно.