Нидерланды закупят для Украины мобильные антидроновые радары
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды закупят для Украины мобильные антидроновые радары

Радар
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Источник:  online.ua

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна намерена закупить для Украины мобильные радары для борьбы с дронами РФ, которые будут переданы до конца 2024 года.

Главные тезисы

  • Нидерланды закупают для Украины 51 мобильные антидроновые радары для борьбы с дронами РФ.
  • Радары Robin Radar Systems обнаруживают и отличают БПЛА от птиц, функционируя на мобильной платформе для эффективного контроля.
  • Министр обороны Нидерландов подчеркнул готовность страны продолжать оказывать военную поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.

Нидерланды предоставят Украине антидроновые радары

51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная ПВО имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51-й мобильный радар. Поставщиком этих радаров является голландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут на Украине.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Украина получит новую партию танков Leopard 2

14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать его в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.

Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск, — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

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