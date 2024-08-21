Нидерланды закупят для Украины мобильные антидроновые радары

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна намерена закупить для Украины мобильные радары для борьбы с дронами РФ, которые будут переданы до конца 2024 года.
Главные тезисы
- Нидерланды закупают для Украины 51 мобильные антидроновые радары для борьбы с дронами РФ.
- Радары Robin Radar Systems обнаруживают и отличают БПЛА от птиц, функционируя на мобильной платформе для эффективного контроля.
- Министр обороны Нидерландов подчеркнул готовность страны продолжать оказывать военную поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.
Нидерланды предоставят Украине антидроновые радары
51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов
Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.
Op gewetenloze wijze valt Rusland aan met drones.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 21, 2024
Een solide luchtverdediging is van levensbelang. We schaffen daarom 51 mobiele radars aan voor Oekraïne.
Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems levert deze radars. Nog dit jaar zijn ze in Oekraïne. https://t.co/IW2wnlSbck
На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.
Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.
Украина получит новую партию танков Leopard 2
14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.
Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать его в борьбе с российской агрессией.
Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.
Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.
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