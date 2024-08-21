Нидерланды закупят для Украины мобильные антидроновые радары

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна намерена закупить для Украины мобильные радары для борьбы с дронами РФ, которые будут переданы до конца 2024 года.

Нидерланды предоставят Украине антидроновые радары

51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная ПВО имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51-й мобильный радар. Поставщиком этих радаров является голландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут на Украине. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

Op gewetenloze wijze valt Rusland aan met drones.



Een solide luchtverdediging is van levensbelang. We schaffen daarom 51 mobiele radars aan voor Oekraïne.



Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems levert deze radars. Nog dit jaar zijn ze in Oekraïne. https://t.co/IW2wnlSbck — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 21, 2024

На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Украина получит новую партию танков Leopard 2

14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы.

Совместно с Данией, Нидерланды закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall. Украина сможет использовать его в борьбе с российской агрессией.

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.

Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск, — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Поделиться

Он отметил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.