Премьер Нидерландов посетил Украину и объявил о пакете помощи более чем на 200 млн евро

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.

Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины

По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.

Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.

Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.



It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF — Dick Schoof (@MinPres) September 2, 2024

Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 млн евро. Дик Схооф Премьер-министр Нидерландов

Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

Мой первый визит в Украину как премьер-министр Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетил первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Общались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года. Гордимся нашими школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются. Спасибо вам за такую любовь к Украине!

Украина получит от Нидерландов 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".