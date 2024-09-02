Премьер Нидерландов посетил Украину и объявил о пакете помощи более чем на 200 млн евро

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.
Главные тезисы
- Премьер Нидерландов объявил о новом пакете поддержки для Украины более чем на 200 млн евро, включающем защиту энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.
- Премьер Нидерландов подчеркнул важность продолжения поддержки и сотрудничества с Украиной, выражая уверенность в необходимости помощи в различных аспектах жизни страны.
- Посещение премьер-министром Нидерландов и президентом Украины школы в Запорожье подчеркнуло важность образования и поддержки молодого поколения в условиях борьбы за независимость и свободу.
- Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее стремлении к миру и защите своей территориальной целостности, стараясь сделать все возможное для содействия украинскому народу.
Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины
По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.
Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.
Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.— Dick Schoof (@MinPres) September 2, 2024
It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF
Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетил первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.
Общались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года. Гордимся нашими школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются. Спасибо вам за такую любовь к Украине!
Украина получит от Нидерландов 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10
Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.
Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-