Премьер Нидерландов посетил Украину и объявил о пакете помощи более чем на 200 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер Нидерландов посетил Украину и объявил о пакете помощи более чем на 200 млн евро

Схооф и Зеленский
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Источник:  online.ua

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.

Главные тезисы

  • Премьер Нидерландов объявил о новом пакете поддержки для Украины более чем на 200 млн евро, включающем защиту энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.
  • Премьер Нидерландов подчеркнул важность продолжения поддержки и сотрудничества с Украиной, выражая уверенность в необходимости помощи в различных аспектах жизни страны.
  • Посещение премьер-министром Нидерландов и президентом Украины школы в Запорожье подчеркнуло важность образования и поддержки молодого поколения в условиях борьбы за независимость и свободу.
  • Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее стремлении к миру и защите своей территориальной целостности, стараясь сделать все возможное для содействия украинскому народу.

Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины

По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.

Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.

Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 млн евро.

Дик Схооф

Дик Схооф

Премьер-министр Нидерландов

Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

Мой первый визит в Украину как премьер-министр Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетил первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Общались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года. Гордимся нашими школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются. Спасибо вам за такую любовь к Украине!

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Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

Сейчас Нидерланды снабжают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии.

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