В ОП закликали партнерів дозволити удари по складах РФ після передачі Іраном ракет

Керівника Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що партнери повинні дозволити Україні знищувати склади з ракетами у РФ. Зокрема, йдеться про ракети, які Іран міг передати російській армії.
Головні тези:
- Керівник Офісу президента закликав дозволити Україні удари по складах з ракетами у РФ після передачі ракет від Ірану.
- Знищення складів з ракетами в Росії є важливим заходом на захист України від терористичної загрози.
- Демократії повинні реагувати на терор автократій, тому відповідь на передачу ракет РФ має бути ефективною і рішучою.
- Співпраця Ірану з Росією у постачанні ракет та військової техніки може призвести до подальших санкцій та загострення геополітичної ситуації.
Україні потрібно дозволити бити по складах РФ з ймовірними іранськими ракетами
Андрій Єрмак наголосив, що країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана.
Саме тому він закликав союзників дозволити Україні використання наданої зброї для знищення складів з ракетами в Росії.
Керівник Офісу президента вважає, що демократії мають відповідати на терор автократій. Він додав, що удари по терористичній Росії — це захист України, а захист не є ескалацією війни.
Що відомо про передачу Іраном ракет РФ
Ахмад Бахшаєш Ардестані коментуючи повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, заявив, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".
На питання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, іранський законодавець відповів, що "гірше, ніж зараз, бути не може”.
Окрім цього депутат порівняв співпрацю Іран з РФ з допомогою країн НАТО Україні. При цьому у Міноборони Ірану знову заперечують постачання ракет Росії.
Нагадаємо, Росія вже отримала іранські безпілотники, які використовувала в Україні. Країна-агресорка також використовує боєприпаси та ракети з Північної Кореї, щоб завдати ударів по Україні.
У березні 2024 року лідери Великої Сімки попередили, що запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він здійснить передачу ракет.
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