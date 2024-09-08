В ОП призвали партнеров разрешить удары по складах РФ после передачи Ираном ракет

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что партнеры должны позволить Украине уничтожать склады с ракетами в РФ. В частности, речь идет о ракетах, которые Иран мог передать российской армии.
Главные тезисы
- Позиция Офиса президента Украины заключается в призыве партнеров разрешить Украине уничтожать склады с ракетами в России в ответ на передачу Ираном баллистических ракет.
- Украина считает, что страны, помогающие террористическим организациям и государствам, должны быть наказаны, и поэтому запрашивает разрешение на удары по складам с российскими ракетами.
- Руководитель Офиса президента подчеркнул, что удары по террористической России — это защита Украины, а не эскалация войны, и демократии должны противодействовать террору автократии.
- Лидеры Большой Семерки грозят Ирану санкциями в случае передачи ракет, а Минобороны Ирану отрицает поставки ракет России, хотя Россия уже получила иранские беспилотники, использовавшиеся в Украине.
Украине нужно разрешить бить по составам РФ с вероятными иранскими ракетами
Андрей Ермак подчеркнул, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана.
Именно поэтому он призвал союзников разрешить Украине использование оружия для уничтожения складов с ракетами в России.
Руководитель Офиса президента считает, что демократии должны отвечать на террор автократии. Он добавил, что удары по террористической России — это защита Украины, а защита не является эскалацией войны.
Что известно о передаче Ираном ракет РФ
Ахмад Бахшаешь Ардестани комментируя сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявил , что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей, в том числе импорта сои и пшеницы".
На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил, что "хуже, чем сейчас, быть не может".
Кроме этого, депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украины. При этом в Минобороны Ирану снова отрицают поставки ракет России.
Напомним, Россия уже получила иранские беспилотники, использовавшиеся в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.
В марте 2024 года лидеры Большой Семерки предупредили, что введут согласованные санкции против Ирана, если он осуществит передачу ракет.
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