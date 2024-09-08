В ОП призвали партнеров разрешить удары по складах РФ после передачи Ираном ракет

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что партнеры должны позволить Украине уничтожать склады с ракетами в РФ. В частности, речь идет о ракетах, которые Иран мог передать российской армии.

Украине нужно разрешить бить по составам РФ с вероятными иранскими ракетами

Андрей Ермак подчеркнул, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана.

Именно поэтому он призвал союзников разрешить Украине использование оружия для уничтожения складов с ракетами в России.

В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием во избежание террора, — подчеркнул Ермак. Поделиться

Руководитель Офиса президента считает, что демократии должны отвечать на террор автократии. Он добавил, что удары по террористической России — это защита Украины, а защита не является эскалацией войны.

Что известно о передаче Ираном ракет РФ

Ахмад Бахшаешь Ардестани комментируя сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, заявил , что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей, в том числе импорта сои и пшеницы".

Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть — отправку военных беспилотников в Россию, — добавил иранский депутат. Поделиться

На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил, что "хуже, чем сейчас, быть не может".

Кроме этого, депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украины. При этом в Минобороны Ирану снова отрицают поставки ракет России.

Напомним, Россия уже получила иранские беспилотники, использовавшиеся в Украине. Страна-агрессорка также использует боеприпасы и ракеты из Северной Кореи, чтобы нанести удары по Украине.