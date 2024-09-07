Иран открестился от обвинений США в предоставлении баллистических ракет России

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке открестилось от обвинений в помощи РФ в войне против Украины. В частности, представители Исламской Республики опровергают заявления о передаче баллистических ракет России.
Главные тезисы
- Постоянное представительство Ирана в ООН опровергает обвинения в передаче баллистических ракет РФ.
- Иран призывает к прекращению поставок вооружения России и Украине, хотя сам помогает Москве дронами.
- Последние данные свидетельствуют о возможном обмене вооружением между Ираном и Россией.
- Институт изучения войны отмечает возможное получение Ираном новых российских самолетов Су-35 в рамках стратегического партнерства.
Иран не признал предоставление баллистических ракет России
Согласно заявлению постоянного представительства Ирана при ООН, позиция страны по поводу войны в Украине не изменилась. То есть Тегеран якобы выступает за удержание от мер, которые могли бы привести к эскалации.
Тегеран заявил, что не снабжает сторонам оружие. Он призвал другие страны отказаться от оказания военной помощи.
Накануне посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван обвинил США, Великобританию и Францию в том, что Тегеран помогает Москве.
СМИ: Иран передал РФ сотни баллистических ракет
Тегеран призывает к прекращению поставок вооружения России и Украине, хотя сам помогает Москве. В частности, ударными дронами типа «шахед».
Беспилотники с надписью «Герань», каждую ночь атакующие украинские города, являются иранской разработкой.
СМИ стало известно, что Тегеран недавно передал Москве сотни баллистических ракет. Это может указывать на углубление стратегического партнерства между режимами.
Институт изучения войны полагает, что Иран может получить новые российские самолеты Су-35.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-