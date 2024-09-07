Иран открестился от обвинений США в предоставлении баллистических ракет России

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке открестилось от обвинений в помощи РФ в войне против Украины. В частности, представители Исламской Республики опровергают заявления о передаче баллистических ракет России.

Иран не признал предоставление баллистических ракет России

Согласно заявлению постоянного представительства Ирана при ООН, позиция страны по поводу войны в Украине не изменилась. То есть Тегеран якобы выступает за удержание от мер, которые могли бы привести к эскалации.

Иран считает оказание военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным. Поделиться

Тегеран заявил, что не снабжает сторонам оружие. Он призвал другие страны отказаться от оказания военной помощи.

Накануне посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван обвинил США, Великобританию и Францию в том, что Тегеран помогает Москве.

СМИ: Иран передал РФ сотни баллистических ракет

Тегеран призывает к прекращению поставок вооружения России и Украине, хотя сам помогает Москве. В частности, ударными дронами типа «шахед».

Беспилотники с надписью «Герань», каждую ночь атакующие украинские города, являются иранской разработкой.

СМИ стало известно, что Тегеран недавно передал Москве сотни баллистических ракет. Это может указывать на углубление стратегического партнерства между режимами.