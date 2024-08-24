Союзник РФ и поставщик "шахедов" Иран цинично поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа вся Украина отмечает День Независимости. Украинцев поздравляют не только самые близкие друзья, союзники и партнеры, но и даже враги. Так, с неожиданным и странным поздравлением выступили власти Ирана.
Главные тезисы
- Власти Ирана публично поздравили Украину с Днем Независимости, хотя причастны к убийству тысяч мирных украинцев.
- Тегеран регулярно передает России дроны-камикадзе, которые используются для атак на гражданское население Украины.
- Иран является одним из ближайших союзников РФ и игнорирует призывы международного сообщества к разрыву этого преступного сотрудничества.
Как Иран поздравил Украину с Днем Независимости
Поздравление первым обнародовало Министерство иностранных дел Исламской республики Иран.
Кроме того, также иранский МИД опубликовал странную поздравительную открытку, на которой рядом размещены флаги обеих стран.
Министерство иностранных дел Украины пока эти циничные поздравления никак не комментировало.
Несмотря на это, пользователи сети, в том числе в комментариях к сообщению МИД Ирана, не скрывают своего возмущения и удивления:
Сири, покажи мне, как выглядит, когда людям "не стыдно". Серые: больше ни слова!;
Что это за больная шутка такая? Российские террористы продолжают бомбить украинские дома и детей тем оружием, которое вы дали России;
Иди к чертям, страна-террористка!;
У Украины больше денег, продайте Украине свои дроны, оставьте Россию без оружия. Это был бы лучший подарок ко Дню Независимости;
Это какая-то шутка, правда?;
Иран бесстыдно поздравляет Украину с Днем независимости, несмотря на то, что отправил в Россию беспилотники и ракеты, которые использовались для убийства украинских детей и женщин.
Как Иран помогает России вести войну против Украины
Иран уже 2,5 года остается одним из ближайших союзников страны-агрессорки РФ во время ее захватнической войны против Украины.
Они существенно усилили свое сотрудничество в военной сфере после 24 февраля 2022 года, когда Россия решилась на полномасштабное вторжение на украинские территории.
Тегеран регулярно передает РФ дроны-камикадзе, которыми страна-агрессорка почти ежедневно атакует мирных украинцев.
В феврале военные силы Ирана, России и Китая собирались провести совместные военно-морские учения. А недавно "Большая семерка" призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.
Кроме того, известно, что год назад Иран получил первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 от России.
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