Союзник РФ и поставщик "шахедов" Иран цинично поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа вся Украина отмечает День Независимости. Украинцев поздравляют не только самые близкие друзья, союзники и партнеры, но и даже враги. Так, с неожиданным и странным поздравлением выступили власти Ирана.

Как Иран поздравил Украину с Днем Независимости

Поздравление первым обнародовало Министерство иностранных дел Исламской республики Иран.

Исламская Республика Иран поздравляет правительство и народ Украины с Днем Независимости, — сказано в лаконичном заявлении дипломатического ведомства. Поделиться

Кроме того, также иранский МИД опубликовал странную поздравительную открытку, на которой рядом размещены флаги обеих стран.

The Islamic Republic of #Iran🇮🇷 congratulates the government and people of #Ukraine🇺🇦 on their Independence Day. pic.twitter.com/DgUO1EaZCB — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 24, 2024

Министерство иностранных дел Украины пока эти циничные поздравления никак не комментировало.

Несмотря на это, пользователи сети, в том числе в комментариях к сообщению МИД Ирана, не скрывают своего возмущения и удивления:

Сири, покажи мне, как выглядит, когда людям "не стыдно". Серые: больше ни слова!;

Что это за больная шутка такая? Российские террористы продолжают бомбить украинские дома и детей тем оружием, которое вы дали России;

Иди к чертям, страна-террористка!;

У Украины больше денег, продайте Украине свои дроны, оставьте Россию без оружия. Это был бы лучший подарок ко Дню Независимости;

Это какая-то шутка, правда?;

Иран бесстыдно поздравляет Украину с Днем независимости, несмотря на то, что отправил в Россию беспилотники и ракеты, которые использовались для убийства украинских детей и женщин.

Фото: скриншот

Как Иран помогает России вести войну против Украины

Иран уже 2,5 года остается одним из ближайших союзников страны-агрессорки РФ во время ее захватнической войны против Украины.

Они существенно усилили свое сотрудничество в военной сфере после 24 февраля 2022 года, когда Россия решилась на полномасштабное вторжение на украинские территории.

Тегеран регулярно передает РФ дроны-камикадзе, которыми страна-агрессорка почти ежедневно атакует мирных украинцев.

В феврале военные силы Ирана, России и Китая собирались провести совместные военно-морские учения. А недавно "Большая семерка" призвала Иран не передавать баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.

Кроме того, известно, что год назад Иран получил первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 от России.