Иран не может вести полноценную войну против Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Иран не может вести полноценную войну против Израиля

Флаг Ирана
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Источник:  The Wall Street Journal

Иран и его сателлиты рассматривают варианты мести Израиля в ответ на убийства лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС, однако не могут разрешить полноценную войну.

Главные тезисы

  • Иран не обладает достаточной силой и ресурсами для полноценной войны против Израиля, учитывая его экономические проблемы.
  • Иран и его сателлиты, включая “Хезболлу”, избегают полномасштабной конфронтации из-за потенциальных негативных последствий.
  • Пропаганда Ирана стремится создать напряженность в регионе, угрожая новым вооружением, но это не означает готовности к полноценному военному столкновению.
  • Потенциальная война между Ираном и Израилем может привлечь вмешательство США и других государств, усложняя ситуацию в регионе.
  • Иранская пропаганда может прибегнуть к устрашению новым оружием, но анализ показывает, что страна предпочитает избегать масштабной войны с Израилем.

У Ирана нет сил для полноценной войны против Израиля

Отмечается, что руководство Ирана хочет отомстить Израилю, однако стремится избежать полномасштабной войны.

Отмечается, что в войну между Ираном и Израилем, вероятно, будут вовлечены США в тот момент, когда к власти в Иране пришел новый президент, а его руководство имеет серьезные экономические проблемы в стране.

Иранцы все еще помнят последний длительный конфликт страны, восьмилетнюю войну с Ираком, уничтожившую целое поколение, и на протяжении десятилетий Тегеран предпочитал преследовать своих соперников в регионе посредством сети иностранных вооруженных формирований. "Хезболла", поддерживаемая Тегераном ливанская группировка, также может потерять больше, если ее 10-месячное трансграничное сражение с Израилем перерастет в полномасштабную войну, - отмечает корреспондент издания Суне Энгель Расмуссен.

У Ирана нет сил для полноценной войны против Израиля
Иранские ракетные установки

По словам независимого политолога из Бейрута Али Фадлаллы, ни ливанская террористическая группировка "Хезболла", ни сам Иран не хотят полноценной войны против Израиля.

Однако Иран и его муртады не хотят, чтобы их стремление избежать войны не служило Израилю поводом для пересечения так называемых "красных линий".

Иранская пропаганда пытается испугать соперников новым чудо-оружием

Иранские государственные СМИ заявили о якобы получении военно-морским флотом иранского Корпуса стражей исламской революции новых крылатых ракет, оснащенных мощными боеголовками и которые невозможно обнаружить.

В издании The Telegraph подчеркнули , что заявление самой мощной организации безопасности Ирана совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как страна пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в то время как Израиль не подтвердил и не отрицал свою причастность.

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