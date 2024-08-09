Иран и его сателлиты рассматривают варианты мести Израиля в ответ на убийства лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС, однако не могут разрешить полноценную войну.
Главные тезисы
- Иран не обладает достаточной силой и ресурсами для полноценной войны против Израиля, учитывая его экономические проблемы.
- Иран и его сателлиты, включая “Хезболлу”, избегают полномасштабной конфронтации из-за потенциальных негативных последствий.
- Пропаганда Ирана стремится создать напряженность в регионе, угрожая новым вооружением, но это не означает готовности к полноценному военному столкновению.
- Потенциальная война между Ираном и Израилем может привлечь вмешательство США и других государств, усложняя ситуацию в регионе.
- Иранская пропаганда может прибегнуть к устрашению новым оружием, но анализ показывает, что страна предпочитает избегать масштабной войны с Израилем.
У Ирана нет сил для полноценной войны против Израиля
Отмечается, что руководство Ирана хочет отомстить Израилю, однако стремится избежать полномасштабной войны.
Отмечается, что в войну между Ираном и Израилем, вероятно, будут вовлечены США в тот момент, когда к власти в Иране пришел новый президент, а его руководство имеет серьезные экономические проблемы в стране.
По словам независимого политолога из Бейрута Али Фадлаллы, ни ливанская террористическая группировка "Хезболла", ни сам Иран не хотят полноценной войны против Израиля.
Однако Иран и его муртады не хотят, чтобы их стремление избежать войны не служило Израилю поводом для пересечения так называемых "красных линий".
Иранская пропаганда пытается испугать соперников новым чудо-оружием
Иранские государственные СМИ заявили о якобы получении военно-морским флотом иранского Корпуса стражей исламской революции новых крылатых ракет, оснащенных мощными боеголовками и которые невозможно обнаружить.
В издании The Telegraph подчеркнули , что заявление самой мощной организации безопасности Ирана совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как страна пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в то время как Израиль не подтвердил и не отрицал свою причастность.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-