Іран та його сателіти розглядають варіанти помсти Ізраїлю у відповідь на вбивства лідерів палестинського терористичного угруповання ХАМАС, однак не можуть розв'язати повноційнної війни.
Головні тези:
- Іран не має достатньої сили та ресурсів для повноцінної війни проти Ізраїлю, враховуючи його історичні досвіди та економічні проблеми.
- Іран та його сателіти, зокрема ліванське угруповання 'Хезболла', уникають повномасштабної війни з Ізраїлем через можливі негативні наслідки.
- Іранська пропаганда намагається налякати суперників новим озброєнням, а саме крилатими ракетами, щоб створити напруженість в регіоні.
- Потенційна конфронтація між Іраном та Ізраїлем може викликати втручання США та інших держав, ускладнюючи ситуацію в регіоні.
- Аналіз та прогнози показують, що іранські дії направлені на помсту, але вони уникають масштабної війни через ризики та обставини.
Іран не має сил для повноцінної війни проти Ізраїлю
Зазначається, що керівництво Ірану хоче помститись Ізраїлю, однак також прагне уникнути повномасштабної війни.
Зазначається, що у війну між Іраном та Ізраїлем, ймовірно будуть втягнуті США у той момент, коли до влади в Ірані прийшов новий президент, а його керівництво має серйозні економічні проблеми в країні.
За словами незалежного політолога з Бейрута Алі Фадлалли, ні ліванське терористичне угруповання “Хезболла”, ні сам Іран не хочуть повноцінної війни проти Ізраїлю.
Однак Іран та його маріонетки не хочуть, щоб їхнє прагнення уникнути війни не слугувало для Ізраїлю приводом для перетинання так званих “червоних ліній”.
Іранська пропаганда намагається налякати суперників новою диво-зброєю
Іранські державні ЗМІ заявили про нібито отримання військово-морським флотом іранського Корпусу вартових ісламської революції нових крилатих ракет, оснащеними потужними боєголовками і які неможливо виявити.
У виданні The Telegraph наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації Ірану збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як країна пообіцяла помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії, в той час, як Ізраїль не підтвердив та не заперечив свою причетність.
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