Іран та його сателіти розглядають варіанти помсти Ізраїлю у відповідь на вбивства лідерів палестинського терористичного угруповання ХАМАС, однак не можуть розв'язати повноційнної війни.

Іран не має сил для повноцінної війни проти Ізраїлю

Зазначається, що керівництво Ірану хоче помститись Ізраїлю, однак також прагне уникнути повномасштабної війни.

Зазначається, що у війну між Іраном та Ізраїлем, ймовірно будуть втягнуті США у той момент, коли до влади в Ірані прийшов новий президент, а його керівництво має серйозні економічні проблеми в країні.

Іранці все ще пам'ятають останній тривалий конфлікт країни, восьмирічну війну з Іраком, яка знищила ціле покоління, і протягом десятиліть Тегеран вважав за краще переслідувати своїх суперників в регіоні за допомогою мережі іноземних збройних формувань. "Хезболла", підтримуване Тегераном ліванське угруповання, також може втратити більше, якщо її 10-місячна транскордонна битва з Ізраїлем переросте в повномасштабну війну, - зазначає кореспондент видання Суне Енгель Расмуссен. Поширити

Іранські ракетні установки

За словами незалежного політолога з Бейрута Алі Фадлалли, ні ліванське терористичне угруповання “Хезболла”, ні сам Іран не хочуть повноцінної війни проти Ізраїлю.

Однак Іран та його маріонетки не хочуть, щоб їхнє прагнення уникнути війни не слугувало для Ізраїлю приводом для перетинання так званих “червоних ліній”.

Іранська пропаганда намагається налякати суперників новою диво-зброєю

Іранські державні ЗМІ заявили про нібито отримання військово-морським флотом іранського Корпусу вартових ісламської революції нових крилатих ракет, оснащеними потужними боєголовками і які неможливо виявити.

У виданні The Telegraph наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації Ірану збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як країна пообіцяла помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії, в той час, як Ізраїль не підтвердив та не заперечив свою причетність.