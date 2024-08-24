Союзник РФ та постачальник "шахедів" Іран цинічно привітав Україну з Днем Незалежності

24 серпня вся Україна святкує День Незалежності. Українців вітають не лише найближчі друзі, союзники та партнери, а й навіть вороги. Так, з неочікуваним та дивним привітанням виступила влада Ірану.

Як Іран привітав Україну з Днем Незалежності

Привітанням першим оприлюднило Міністерство закордонних справ Ісламської республіки Іран.

Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з Днем Незалежності, — йдеться в лаконічній заяві дипломатичного відомства. Поширити

Окрім того, також іранське МЗС опублікувало дивну вітальну листівку, на якій поряд розміщені прапори обох країн.

The Islamic Republic of #Iran🇮🇷 congratulates the government and people of #Ukraine🇺🇦 on their Independence Day. pic.twitter.com/DgUO1EaZCB — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 24, 2024

Міністерство закордонних справ України поки ці цинічні вітання жодним чином не коментувало.

Попри це, користувачі мережі, зокрема в коментарях до допису МЗС Ірану, не приховують свого обурення та подиву:

Сірі, покажи мені, як виглядає, коли людям “не соромно”. Сірі: більше ні слова!;

Що це за хворий жарт такий? Російські терористи продовжують бомбити українські будинки та дітей тією зброєю, яку ви дали Росії;

Йди до біса, країна-терористка!;

В України більше грошей, продайте Україні свої дрони, залиште Росію без зброї. Це був би найкращий подарунок до Дня Незалежності;

Це якийсь жарт, правда?;

Іран безсоромно вітає Україну з Днем незалежності попри те, що відправив до Росії безпілотники та ракети, які використовувалися для вбивства українських дітей та жінок.

Фото: скриншот

Як Іран допомагає Росії вести війну проти України

Іран уже 2,5 роки залишається один з найближчих союзників країни-агресорки РФ під час її загарбницької війни проти України.

Вони суттєво посилили свою співпрацю у військовій сфері після 24 лютого 2022, коли Росія наважилася на повномасштабне вторгнення на українські території.

Тегеран регулярно передає РФ дрони-камікадзе, якими країна-агресорка майже щодня атакує мирних українців.

У лютому військові сили Ірану, Росії та Китаю збиралися провести спільні військово-морські навчання. А нещодавно "Велика сімка" закликала Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання у війні проти України.

Окрім того, відомо, що рік тому Іран отримав першу партію навчально-бойових літаків Як-130 від Росії.