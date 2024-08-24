Союзник РФ та постачальник "шахедів" Іран цинічно привітав Україну з Днем Незалежності

24 серпня вся Україна святкує День Незалежності. Українців вітають не лише найближчі друзі, союзники та партнери, а й навіть вороги. Так, з неочікуваним та дивним привітанням виступила влада Ірану.
Головні тези:
- Влада Ірану безсоромно привітала Україну з Днем Незалежності, хоча причетна до вбивства тисяч мирних українців.
- Тегеран регулярно передає Росії дрони-камікадзе, що використовуються для атак на цивільне населення України.
- Іран є одним з найближчих союзників РФ й ігнорує заклики міжнародної спільноти до розриву цієї злочинної співпраці.
Як Іран привітав Україну з Днем Незалежності
Привітанням першим оприлюднило Міністерство закордонних справ Ісламської республіки Іран.
Окрім того, також іранське МЗС опублікувало дивну вітальну листівку, на якій поряд розміщені прапори обох країн.
Міністерство закордонних справ України поки ці цинічні вітання жодним чином не коментувало.
Попри це, користувачі мережі, зокрема в коментарях до допису МЗС Ірану, не приховують свого обурення та подиву:
Сірі, покажи мені, як виглядає, коли людям “не соромно”. Сірі: більше ні слова!;
Що це за хворий жарт такий? Російські терористи продовжують бомбити українські будинки та дітей тією зброєю, яку ви дали Росії;
Йди до біса, країна-терористка!;
В України більше грошей, продайте Україні свої дрони, залиште Росію без зброї. Це був би найкращий подарунок до Дня Незалежності;
Це якийсь жарт, правда?;
Іран безсоромно вітає Україну з Днем незалежності попри те, що відправив до Росії безпілотники та ракети, які використовувалися для вбивства українських дітей та жінок.
Як Іран допомагає Росії вести війну проти України
Іран уже 2,5 роки залишається один з найближчих союзників країни-агресорки РФ під час її загарбницької війни проти України.
Вони суттєво посилили свою співпрацю у військовій сфері після 24 лютого 2022, коли Росія наважилася на повномасштабне вторгнення на українські території.
Тегеран регулярно передає РФ дрони-камікадзе, якими країна-агресорка майже щодня атакує мирних українців.
У лютому військові сили Ірану, Росії та Китаю збиралися провести спільні військово-морські навчання. А нещодавно "Велика сімка" закликала Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання у війні проти України.
Окрім того, відомо, що рік тому Іран отримав першу партію навчально-бойових літаків Як-130 від Росії.
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