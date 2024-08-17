Ізраїль очікує, що західні партнери, зокрема Велика Британія, допоможуть із атакою на Іран у разі його нападу у якості помсти за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Ізраїль розраховує на підтримку Британії у разі нападу Ірану

Якщо Іран нападе, ми очікуємо, що коаліція приєднається до Ізраїля не тільки в обороні, але й в атаці на важливі цілі в Ірані, - зазначив глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац під час зустрічі з очільником зовнішньої дипломатії Великої Британії Девідом Леммі і керівником МЗС Франції Стефаном Сежурне. Поширити

Обидва міністри відвідували Ізраїль в рамках зусиль, спрямованих на деескалацію напруженості в регіоні й лобіювання угоди про припинення вогню в Газі.

Хоча Велика Британія навряд чи візьме участь у прямому нападі на Іран, урядове джерело повідомило, що Британія втрутиться, щоб захистити Ізраїль від нападу.

Винищувач ВПС Британії Typhoon

Існує ймовірність, що Британія може задіяти літаки Typhoon для захисту Ізраїля, збиваючи безпілотники або ракети, випущені Іраном або його союзниками.

Що відомо про наміри Ірану атакувати Ізраїль

За інформацією журналістів The New York Times, Іран, ймовірно, відмовився від атаки на Ізраїль найближчим часом у якості помсти за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що причиною є поновлення переговорів щодо звільнення заручників та припинення вогню в Газі.

Автори матеріалу нагадують, що напередодні, у п’ятницю, 16 серпня, посадовці зі США, Єгипту та Ізраїлю зустрілись у Досі в Катарі для переговорів щодо врегулювання розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС.

За резудьтатами переговорів прем'єр-міністр Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов'язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

За інформацією джерел видання, катарський чиновник закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які б могли призвести до ескалації.

Наступного дня після переговорів ізраїльська розвідка, за даними співрозмовників NYT, спостерігала зниження рівня боєздатності ракетних підрозділів Ірану та "Хезболли".

При цьому джерела видання додали, що їхні оцінки швидко змінюються "у зв'язку із мінливістю подій".