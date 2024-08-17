Израиль ожидает, что западные партнеры, в том числе Великобритания, помогут с атакой на Иран в случае его нападения в качестве мести за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Израиль рассчитывает на поддержку Британии в случае нападения Ирана

Если Иран нападет, мы ожидаем, что коалиция присоединится к Израилю не только в обороне, но и в атаке на важные цели в Иране, – отметил глава МИД Израиля Исраэль Кац во время встречи с главой внешней дипломатии Великобритании Дэвидом Лемми и главой МИД Франции Сежурное. Поделиться

Оба министра посещали Израиль в рамках усилий, направленных на деэскалацию напряженности в регионе и лоббирование соглашения о прекращении огня в Газе.

Хотя Великобритания вряд ли примет участие в прямом нападении на Иран, правительственный источник сообщил, что Великобритания вмешается, чтобы защитить Израиль от нападения.

Истребитель ВВС Британии Typhoon

Существует возможность, что Британия может задействовать самолеты Typhoon для защиты Израиля, сбивая беспилотники или ракеты, выпущенные Ираном или его союзниками.

Что известно о намерениях Ирана атаковать Израиль

По информации журналистов The New York Times, Иран, вероятно, отказался от атаки на Израиль в ближайшее время в качестве мести за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Отмечается, что причиной возобновления переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

Авторы материала напоминают, что накануне, в пятницу, 16 августа, чиновники из США, Египта и Израиля встретились в Дохе в Катаре для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.

По результатам переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министру иностранных дел Ирана Али Багере Кане.

По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.

На следующий день после переговоров израильская разведка, по данным собеседников NYT, наблюдала снижение уровня боеспособности ракетных подразделений Ирана и Хезболлы.

При этом источники издания добавили, что их оценки быстро изменяются "в связи с изменчивостью событий".