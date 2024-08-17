Израиль ожидает, что западные партнеры, в том числе Великобритания, помогут с атакой на Иран в случае его нападения в качестве мести за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Главные тезисы
- Великобритания готова оказать защиту Израилю в случае возможного нападения со стороны Ирана.
- Иран, вероятно, отказался от атаки на Израиль из-за изменений на уровне международных переговоров и деэскалации ситуации.
- Израиль рассчитывает на поддержку Великобритании не только в обороне, но и в возможной атаке на важные цели в Иране.
- Британские истребители Typhoon могут быть задействованы для защиты Израиля от ракет и беспилотников в случае нападения.
- После переговоров в Катаре и призыва к деэскалации со стороны катарского чиновника, Иран и Хезболла показали снижение боеспособности своих ракетных подразделений.
Израиль рассчитывает на поддержку Британии в случае нападения Ирана
Оба министра посещали Израиль в рамках усилий, направленных на деэскалацию напряженности в регионе и лоббирование соглашения о прекращении огня в Газе.
Хотя Великобритания вряд ли примет участие в прямом нападении на Иран, правительственный источник сообщил, что Великобритания вмешается, чтобы защитить Израиль от нападения.
Существует возможность, что Британия может задействовать самолеты Typhoon для защиты Израиля, сбивая беспилотники или ракеты, выпущенные Ираном или его союзниками.
Что известно о намерениях Ирана атаковать Израиль
По информации журналистов The New York Times, Иран, вероятно, отказался от атаки на Израиль в ближайшее время в качестве мести за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Отмечается, что причиной возобновления переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.
Авторы материала напоминают, что накануне, в пятницу, 16 августа, чиновники из США, Египта и Израиля встретились в Дохе в Катаре для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.
По результатам переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министру иностранных дел Ирана Али Багере Кане.
По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.
На следующий день после переговоров израильская разведка, по данным собеседников NYT, наблюдала снижение уровня боеспособности ракетных подразделений Ирана и Хезболлы.
При этом источники издания добавили, что их оценки быстро изменяются "в связи с изменчивостью событий".
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