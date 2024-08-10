Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Погибшим оказался Валид Алсуси, являвшийся членом военного крыла ХАМАС, а также руководителем отдела по общим силам безопасности группировки на юге Газы.

В ЦАХАЛе утверждают, что Алсуси отвечал за создание «разведывательной картины» для ХАМАС, используя источники в Газе.

Он был убит 9 августа во время авиаудара истребителя, отметили израильские военные.

Кроме этого в ЦАХАЛ заявили, что в результате удара по школе в Газе было ликвидировано по меньшей мере 20 террористов ХАМАС.

По словам военных Израиля, активный командный пункт ХАМАС и Палестинского исламского джихада базировался в молитвенной комнате в школе ат-Табаин, район Дарадж в Газе. Поделиться

В отчете ЦАХАЛ об ударе по школе говорится, что, согласно данным разведки, на момент атаки в здании школы находились не менее 20 членов и высокопоставленных командиров ХАМАС.

В то же время в Армии обороны Израиля отрицают информацию о том, что в результате удара погибли более 100 палестинцев.

В Ливане убит командир ХАМАС

Израиль 9 августа вечером нанес авиаудара по югу Ливана, в результате которого был убит высокопоставленный командир группировки ХАМАС.

Отмечается, что ликвидирован Самер аль-Хадж, командующий силами ХАМАС в лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильва вблизи ливанского портового города Сидона, который в значительной степени контролируется боевиками. Поделиться

По данным ЦАХАЛ и службы безопасности Шин-Бет, аль-Хадж ответственен за "подготовку террористических атак и запуск снарядов из Ливана в сторону израильской территории", а также отвечал за "вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль".