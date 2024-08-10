Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАС

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 10 августа об уничтожении высокопоставленного чиновника группировки ХАМАС в результате авиаудара.

Главные тезисы

  • Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленных чиновников ХАМАС в результате успешных авиаударов.
  • ЦАХАЛ пытается ликвидировать руководство террористической организации ХАМАС, ответственной за террористические атаки на Израиль.
  • При уничтожении командиров ХАМАС был нанесен серьезный удар по деятельности группировки.
  • Ликвидация высокопоставленных чиновников ХАМАС привела к уничтожению активного командного пункта группировки в молитвенной комнате школы в Газе.

ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Погибшим оказался Валид Алсуси, являвшийся членом военного крыла ХАМАС, а также руководителем отдела по общим силам безопасности группировки на юге Газы.

В ЦАХАЛе утверждают, что Алсуси отвечал за создание «разведывательной картины» для ХАМАС, используя источники в Газе.

Он был убит 9 августа во время авиаудара истребителя, отметили израильские военные.

Кроме этого в ЦАХАЛ заявили, что в результате удара по школе в Газе было ликвидировано по меньшей мере 20 террористов ХАМАС.

По словам военных Израиля, активный командный пункт ХАМАС и Палестинского исламского джихада базировался в молитвенной комнате в школе ат-Табаин, район Дарадж в Газе.

В отчете ЦАХАЛ об ударе по школе говорится, что, согласно данным разведки, на момент атаки в здании школы находились не менее 20 членов и высокопоставленных командиров ХАМАС.

В то же время в Армии обороны Израиля отрицают информацию о том, что в результате удара погибли более 100 палестинцев.

В Ливане убит командир ХАМАС

Израиль 9 августа вечером нанес авиаудара по югу Ливана, в результате которого был убит высокопоставленный командир группировки ХАМАС.

Отмечается, что ликвидирован Самер аль-Хадж, командующий силами ХАМАС в лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильва вблизи ливанского портового города Сидона, который в значительной степени контролируется боевиками.

По данным ЦАХАЛ и службы безопасности Шин-Бет, аль-Хадж ответственен за "подготовку террористических атак и запуск снарядов из Ливана в сторону израильской территории", а также отвечал за "вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль".

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