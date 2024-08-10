Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ще одного високопосадовця ХАМАС

ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів ХАМАС

Загиблим виявився Валід Алсусі, який був членом військового крила ХАМАС, а також керівником відділу у загальних силах безпеки угруповання на півдні Гази.

У ЦАХАЛ стверджують, що Алсусі відповідав за створення «розвідувальної картини» для ХАМАС, використовуючи джерела у Газі.

Він був убитий 9 серпня під час авіаудару винищувача, зазначили ізраїльські військові.

Окрім цього у ЦАХАЛ заявили, що внаслідок удару по школі у Газі було ліквідовано щонайменше 20 терористів ХАМАС.

За словами військових Ізраїлю, «активний» командний пункт ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду базувався у молитовній кімнаті у школі ат-Табаїн, район Дарадж у Газі. Поширити

У звіті ЦАХАЛ про удар по школі йдеться, що, згідно із даними розвідки, на момент атаки у будівлі школи перебували щонайменше 20 членів і високопоставлених командирів ХАМАС.

Водночас в Армії оборони Ізраїлю заперечують інформацію про те, що внаслідок удару загинули понад 100 палестинців.

У Лівані вбито командира ХАМАС

Ізраїль 9 серпня ввечері завдав авіаудару по півдню Лівану, внаслідок якого був убитий високопосадовий командир угруповання ХАМАС.

Зазначається, що ліквідовано Самера аль-Хаджа, командувача сил ХАМАС у таборі для палестинських біженців Айн аль-Хільва поблизу ліванського портового міста Сідона, який значною мірою контролюється бойовиками. Поширити

За даними ЦАХАЛ і служби безпеки Шин-Бет, аль-Хадж відповідальний за "підготовку терористичних атак і запуск снарядів з Лівану в бік ізраїльської території", а також він відповідав за "вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль".