Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ще одного високопосадовця ХАМАС
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Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ще одного високопосадовця ХАМАС

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила 10 серпня про знищення високопосадовця угруповання ХАМАС внаслідок авіаудару.

Головні тези:

  • Армія оборони Ізраїлю провела успішні авіаудари на високопосадовців ХАМАС у Газі та Лівані.
  • У результаті ліквідації командирів ХАМАС, у тому числі Валіда Алсусі та Самера аль-Хаджа, було завдано серйозний удар по діяльності угруповання.
  • ЦАХАЛ намагається ліквідувати керівництво терористичної організації ХАМАС, відповідального за проведення терористичних атак на Ізраїль.
  • Ізраїльські військові зазначають про успішну розвідку та цільові авіаудари на об'єкти ХАМАС, включно зі школою у Газі.

ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів ХАМАС

Загиблим виявився Валід Алсусі, який був членом військового крила ХАМАС, а також керівником відділу у загальних силах безпеки угруповання на півдні Гази.

У ЦАХАЛ стверджують, що Алсусі відповідав за створення «розвідувальної картини» для ХАМАС, використовуючи джерела у Газі.

Він був убитий 9 серпня під час авіаудару винищувача, зазначили ізраїльські військові.

Окрім цього у ЦАХАЛ заявили, що внаслідок удару по школі у Газі було ліквідовано щонайменше 20 терористів ХАМАС.

За словами військових Ізраїлю, «активний» командний пункт ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду базувався у молитовній кімнаті у школі ат-Табаїн, район Дарадж у Газі.

У звіті ЦАХАЛ про удар по школі йдеться, що, згідно із даними розвідки, на момент атаки у будівлі школи перебували щонайменше 20 членів і високопоставлених командирів ХАМАС.

Водночас в Армії оборони Ізраїлю заперечують інформацію про те, що внаслідок удару загинули понад 100 палестинців.

У Лівані вбито командира ХАМАС

Ізраїль 9 серпня ввечері завдав авіаудару по півдню Лівану, внаслідок якого був убитий високопосадовий командир угруповання ХАМАС.

Зазначається, що ліквідовано Самера аль-Хаджа, командувача сил ХАМАС у таборі для палестинських біженців Айн аль-Хільва поблизу ліванського портового міста Сідона, який значною мірою контролюється бойовиками.

За даними ЦАХАЛ і служби безпеки Шин-Бет, аль-Хадж відповідальний за "підготовку терористичних атак і запуск снарядів з Лівану в бік ізраїльської території", а також він відповідав за "вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль".

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