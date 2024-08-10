Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ще одного високопосадовця ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила 10 серпня про знищення високопосадовця угруповання ХАМАС внаслідок авіаудару.
Головні тези:
- Армія оборони Ізраїлю провела успішні авіаудари на високопосадовців ХАМАС у Газі та Лівані.
- У результаті ліквідації командирів ХАМАС, у тому числі Валіда Алсусі та Самера аль-Хаджа, було завдано серйозний удар по діяльності угруповання.
- ЦАХАЛ намагається ліквідувати керівництво терористичної організації ХАМАС, відповідального за проведення терористичних атак на Ізраїль.
- Ізраїльські військові зазначають про успішну розвідку та цільові авіаудари на об'єкти ХАМАС, включно зі школою у Газі.
ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів ХАМАС
Загиблим виявився Валід Алсусі, який був членом військового крила ХАМАС, а також керівником відділу у загальних силах безпеки угруповання на півдні Гази.
У ЦАХАЛ стверджують, що Алсусі відповідав за створення «розвідувальної картини» для ХАМАС, використовуючи джерела у Газі.
Він був убитий 9 серпня під час авіаудару винищувача, зазначили ізраїльські військові.
Окрім цього у ЦАХАЛ заявили, що внаслідок удару по школі у Газі було ліквідовано щонайменше 20 терористів ХАМАС.
У звіті ЦАХАЛ про удар по школі йдеться, що, згідно із даними розвідки, на момент атаки у будівлі школи перебували щонайменше 20 членів і високопоставлених командирів ХАМАС.
Водночас в Армії оборони Ізраїлю заперечують інформацію про те, що внаслідок удару загинули понад 100 палестинців.
У Лівані вбито командира ХАМАС
Ізраїль 9 серпня ввечері завдав авіаудару по півдню Лівану, внаслідок якого був убитий високопосадовий командир угруповання ХАМАС.
За даними ЦАХАЛ і служби безпеки Шин-Бет, аль-Хадж відповідальний за "підготовку терористичних атак і запуск снарядів з Лівану в бік ізраїльської території", а також він відповідав за "вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль".
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