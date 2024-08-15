Иран начал фишинговые кампании против избирательных штатов США — отчет Google

В рамках фишинговой кампании Иран атаковал около десятка человек, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Трамп, Байден и Гаррис стали мишенями иранской фишинговой атаки

Как отмечает Google в отчете, APT42 — иранская правительственная хакерская группа, также известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm, в мае и июне атаковала около десятка человек.

Хакеры обычно атаковали личные электронные ящики чиновников разных почтовых провайдеров.

Фото — blog.google

Одна из таких атак была направлена на известного политического консультанта. И как обнаружил Google, она была успешной.

APT42 использует разные способы фишинга. В частности, это размещение вредоносного программного обеспечения, фишинговых страниц и вредоносных перенаправлений. Обычно хакеры пытаются воспользоваться такими сервисами как Google (например, Sites, Drive, Gmail и другие), Dropbox, OneDrive и т.д.

По данным отчета, эта же хакерская группа также взаимодействует с целями на зашифрованных платформах сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы втереться в доверие.

Исследователи безопасности Google все еще фиксируют, что APT42 пытается сломать личные электронные почтовые ящики, связанные с Байденом, Трампом и вице-президентом Гаррисом.

Российские хакеры атаковали почту экспосла США в Украине Пайфера

Как сообщают общественные организации Access Now и Citizen Lab, эта атака была частью более масштабной кампании, направленной на бывших государственных служащих, ученых и оппозиционных российских активистов.

Хакерская группа под названием Cold River использовала поддельное лицо бывшего посла США, чтобы завоевать доверие Пайфера и побуждать его ввести свои данные на фальшивом вебсайте. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к его электронной почте.

Кроме того, Cold River пыталась сломать российское расследовательское медиа Proekt Media, применяя аналогичные методы мошенничества.

Полина Махольд, руководитель Proekt Media, которая сейчас работает в Германии, отметила, что злоумышленники пытались выдать себя за ее коллегу из другого независимого российского медиа.