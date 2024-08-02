Хакеры ГРУ РФ пытались взломать компьютеры западных дипломатов

Хакеры группы Fighting Ursa (APT28 или Fancy Bear) российской военной разведки вставляют в рекламу роскошных автомобилей вредоносные программы для сбора учетных данных, пытаясь ввести в заблуждение дипломатов.

Российские хакеры стремились сломать компьютеры западных дипломатов

Об этом сообщили аналитики исследовательского отдела Unit 42 из американской компании Palo Alto Networks.

Отмечается, что новая схема заработала еще в марте, и, вероятно, была направлена на дипломатов, хотя аналитики не знают, сколько всего людей могло стать мишенью этой схемы.

В одной рекламе хакеры создали объявление внедорожника Audi Q7 Quattro 2009 года выпуска примерно за 5500 евро. Пост рекламирует «Дипломатический автомобиль для продажи» и содержит контактную информацию и шесть изображений автомобиля с разных ракурсов.

Вебсайт с изображениями и рекламой размещен на обычных вебхостах, что усложняет традиционным киберинструментам обозначать их как вредные, а компаниям блокировать доступ к этим сайтам.

Аналитики заявили, что по этой схеме стоит группа Fighting Ursa, которую другие фирмы по кибербезопасности называют APT28 или Fancy Bear, на основе онлайн-инфраструктуры и вредоносного ПО, использованного ею в этой схеме. Поделиться

Майкл Сикорски, вице-президент отдела разведки угроз и главный технический директор Unit 42, объяснил, почему хакеры сосредоточены именно на автомобилях.

По его словам, дипломаты постоянно стремятся как можно скорее купить и продать автомобили с дипломатическими номерами из-за нехватки времени на подготовку к переезду.

Что известно о кибератаках РФ на мобильных устройствах ВСУ

Российские хакеры активизировали кибератаки на мобильных телефонах украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Как отмечается, хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военных.

Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее: