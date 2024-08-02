Хакеры ГРУ РФ пытались взломать компьютеры западных дипломатов
Категория
Мир
Дата публикации

Хакеры ГРУ РФ пытались взломать компьютеры западных дипломатов

Хакеры
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Источник:  Axios

Хакеры группы Fighting Ursa (APT28 или Fancy Bear) российской военной разведки вставляют в рекламу роскошных автомобилей вредоносные программы для сбора учетных данных, пытаясь ввести в заблуждение дипломатов.

Главные тезисы

  • Хакеры ГРУ РФ использовали рекламу роскошных автомобилей для внедрения вредоносных программ на компьютеры западных дипломатов.
  • Аналитики отмечают активное адаптирование хакеров к новым методам защиты и быструю реакцию на вызовы кибербезопасности.
  • Хакеры маскируют шпионское программное обеспечение под легитимные файлы, распространяют через мессенджеры Signal и Telegram, а также быстро действуют и адаптируются к защите.

Российские хакеры стремились сломать компьютеры западных дипломатов

Об этом сообщили аналитики исследовательского отдела Unit 42 из американской компании Palo Alto Networks.

Отмечается, что новая схема заработала еще в марте, и, вероятно, была направлена на дипломатов, хотя аналитики не знают, сколько всего людей могло стать мишенью этой схемы.

В одной рекламе хакеры создали объявление внедорожника Audi Q7 Quattro 2009 года выпуска примерно за 5500 евро. Пост рекламирует «Дипломатический автомобиль для продажи» и содержит контактную информацию и шесть изображений автомобиля с разных ракурсов.

Вебсайт с изображениями и рекламой размещен на обычных вебхостах, что усложняет традиционным киберинструментам обозначать их как вредные, а компаниям блокировать доступ к этим сайтам.

Аналитики заявили, что по этой схеме стоит группа Fighting Ursa, которую другие фирмы по кибербезопасности называют APT28 или Fancy Bear, на основе онлайн-инфраструктуры и вредоносного ПО, использованного ею в этой схеме.

Майкл Сикорски, вице-президент отдела разведки угроз и главный технический директор Unit 42, объяснил, почему хакеры сосредоточены именно на автомобилях.

По его словам, дипломаты постоянно стремятся как можно скорее купить и продать автомобили с дипломатическими номерами из-за нехватки времени на подготовку к переезду.

Что известно о кибератаках РФ на мобильных устройствах ВСУ

Российские хакеры активизировали кибератаки на мобильных телефонах украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Как отмечается, хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военных.

Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

  • используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

  • распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

  • быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

  • проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

  • используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

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